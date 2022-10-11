В Україні можуть змінити правила виїзду за кордон за програмою "єВідрядження"

В країні можуть встановити нові правила перетину кордону згідно з "єВідрядженням"

В Україні планують удвічі зменшити суму застави для перетину кордону згідно з механізмом "єВідрядження", який раніше відправили на доопрацювання.

Як пише видання dev.ua, посилаючись на власні джерела в уряді, поки достеменно невідомо, коли саме планують запустити механізм "єВідрядження". Водночас дані про те, що суму застави планують суттєво зменшити, підтверджують.

"У "Дії" все технічно готово. Чекають на доопрацювання проєкту в Мінекономіки та після прийняття одразу запускають функцію на порталі", — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Крім того, він відзначив, що йому точно невідомо, які саме критерії для бажаючих виїхати за кордон тимчасово обговорюються.

Варто додати, що, згідно з інформацією джерел, одна з можливих змін — сума застави буде не 200 000 грн, як обговорювалося раніше, а 100 000 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні одній з категорій чоловіків надали право виїзду за кордон необмежену кількість разів.

Також нагадаємо, що деяким українцям заборонили перетин державного кордону на момент дії воєнного стану в країні.