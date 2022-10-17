Виїзд з України під заставу: що не так із "єВідрядженням" та чому воно досі не працює

Уряд допрацьовуватиме систему, поки вона не стане зручною для представників бізнесу

В Україні з 1 вересня на порталі "Дія" мала запрацювати нова послуга під назвою "єВідрядження". Проте як гадалося, на жаль, не склалося, тож представники Європейської Бізнес Асоціації вирішили проаналізувати, чому ж система дотепер не запрацювала і як українцям здійснювати переїзд через державний кордон.

Як пише видання finance.ua, програма "єВідрядження"є механізмом, який повинен був дозволити українським підприємцям та представникам бізнесу закордонні відрядження та на участь у конференціях за кордоном, попри війну в країні. Згідно з новою системою ця категорія чоловіків мала право на виїзд за кордон строком до 7 днів, але при умові дотримання низки критеріїв.

"єВідрядження" передбачало, що одночасно отримати дозвіл на виїзд за кордон зможуть не більше 10% працівників і при цьому не більше 10 людей цієї компанії. Якщо ж в умовах перетину буде виявлено певне порушення, до прикладу працівник повернувся на Батьківщину через 9 днів після виїзду, то сума заставу у 200 тисяч гривень повинна була бути перерахована на потреби Міністерства оборони України. Однак, цей механізм так і не розпочав свою роботу.

"Систему розкритикували в уряді й відправили на доопрацювання. Виникло досить багато сумнівів щодо деяких положень цієї постанови. Зокрема, йшлося про те, що вимога щодо середньої зарплати в компанії у 20 тис. грн є необґрунтованою, адже станом на січень 2022 року середня зарплата по Україні становила 14 500 грн. Зараз, за даними НБУ, ця сума знизилася ще на 12%. Тобто були певні недопрацювання та питання, як взагалі це реалізовувати на практиці", — пояснили у ЄБА.

Крім того, не менш важливим питанням, яке піддалося дискусіям, стало питання щодо термінів виїзду. Урядовці наголошували, що 7 дозвільних днів відрядження може не вистачити. Тож це питання вирішили й надалі допрацьовувати, аби уникнути цих недоробок. Лише коли ці питання будуть доопрацьовані, система "єВідрядження" запрацює і працівники зможуть виїжджати за кордон, користуючись нею.

Поки ж цю постанову не прийняли і механізм не запрацював — залишається незмінною заборона щодо виїзду за кордон під час воєнного стану громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за винятками, передбаченими законодавством.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ще одній категорії громадян обмежили право на виїзд за межі країни.

Також нагадаємо, ще одна велика категорія чоловіків отримала право виїжджати за кордон.