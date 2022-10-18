Виїзд за кордон українців, які мають невиплачені кредити: дозволять чи ні

Експертка чітко відповіла на запитання, що турбує багатьох українців

В Україні, згідно з указом президента Володимира Зеленського, виїзд за межі країни для громадян чоловічої статі обмежено, адже військова агресія сусідньої росії та воєнний стан, а загалом і загальна мобілізація, впроваджені через бойові дії, продовжуються. Поки заборона триває до 21 листопада, проте, якщо війна в країні триватиме й надалі, ймовірніше за все, її подовжать.

Як пише видання "24 канал", посилаючись на слова юристки Дар'ї Лисенко, згідно з чинним законодавством, наявність кредитної заборгованості не вважається законною підставою для того, аби конкретному громадянину відмовили у перетині державного українського кордону.

Експерта також відзначила, що у виїзді за межі України все ж можуть відмовити при наявності відповідного рішення суду щодо заборони. У документі повинно вказуватись, що особа має тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, якщо вона не виконує покладені на неї зобов'язання, котрі стосуються сплати боргу. щодо сплати боргу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому українці дотепер не можуть виїжджати за межі країни за програмою "єВідрядження".

Також нагадаємо, що ще одна велика категорія чоловіків отримала право виїжджати за кордон.