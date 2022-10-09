Російські пропагандисти знайшли "свастику" у Залужного: у чому справа (фото)

Фото головкому української армії сполошило російських пропагандистів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний завів собі профіль у соцмережі Твіттер і першим постом навів російських пропагандистів в істерику.

Так у повідомленні від 6 жовтня, він оприлюднив пост, в якому пояснив, що війна росії проти України має бути закінчена тут і зараз і що вона не повинна торкнутися майбутніх поколінь.

До поста він також прикріпив фото, яке привернуло особливу увагу росіян.

Зокрема, вони звернули увагу на те, що Залужний носить браслет, на якому нібито видно свастику.

Пізніше український блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) вирішив знизити градус неадекватності та показав, який саме браслет носить Залужний.

Інформацію про це у коментарях до запису підтвердив сам Залужний.

А користувачі мережі пояснили, як вийшов подібний ефект.

Сам Штефан пізніше теж потролив росіян, прикріпивши знімок того, як швидко отримати свастику там, де її немає.

Що стосується самого браслета, то, зважаючи на все, він був зроблений майстрами магазину Pakabone, який спеціалізується на виготовленні слов’янської, скандинавської та племінної атрибутики. Намистину як у Залужного можна придбати й окремо від браслета.

Як повідомлялося раніше, колишній нардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко нещодавно потрапив у скандал, причиною якого стала нашивка 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.