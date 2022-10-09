Российские пропагандисты нашли "свастику" у Залужного: в чем дело (фото)

Фото главкома украинской армии переполошило российских пропагандистов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завел себе профиль в соцсети Твиттер и первым же постом привел российских пропагандистов в истерику.

Так в сообщении от 6 октября, он обнародовал пост, в котором объяснил, что война россии против Украины должна быть закончена здесь и сейчас и что она не должна затронуть будущие поколения.

К посту он также прикрепил фото, которое и привлекло особое внимание россиян.

В частности они обратили внимание на то, что Залужный носит браслет, на котором якобы видна свастика.

Позже украинский блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) решил снизить градус неадекватности и показал, какой именно браслет носит Залужный.

Информацию об этом в комментариях к записи подтвердил и сам Залужный.

А пользователи сети объяснили, как получился подобный эффект.

Сам Штефан позже тоже потроллил россиян прикрепив снимок того, как быстро получить свастику там, где ее нет.

Что касается самого браслета, то, судя по всему, он был сделан мастерами магазина Pakabone, который специализируется на изготовлении славянской, скандинавской и племенной атрибутики. Бусину как у Залужного можно приобрести и отдельно от браслета.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко недавно угодил в скандал, причиной которому стала нашивка 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.