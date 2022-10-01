Коли закінчиться війна та як росія повертала Януковича - головне зі свіжих заяв Буданова

На думку глави ГУР, навесні наступного року варто чекати на вихід ЗСУ на межі країни 1991 року.

Назвавший рф "монстром з ядерною палицею" керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що Україна повернеться в окупований Крим, це станеться зі зброєю і досить скоро — приблизно наприкінці весни 2023 року.

Про це глава ГУР заявив в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 30 вересня.

"Американський генерал сказав, що ЗСУ влітку 2023-го увійдуть до Криму. Це його особиста думка. Він спирається на відомі йому факти. Я спираюсь на ті факти, які мені відомі. Вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трохи раніше. Тут днями можна помилятися. Головне — алгоритм ", — вважає Буданов.

На його думку, інших варіантів не може бути.

"Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс у Криму. І ми туди повернемося досить скоро. Так, зі зброєю повернемося. Іншого варіанту не існує", — сказав Буданов.

Буданов про терміни деокупації Криму

Говорячи про терміни закінчення війни, Буданов вважає, що наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід ЗСУ на кордони України 1991 року.

"Скоро це закінчиться… Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна стиєре, і ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік", — зазначив Буданов.

Також керівник Головного управління розвідки не оминув увагу спроби країни-терориста Росії "повернути" екс-президента Віктора Януковича в Україну в якості своєї маріонетки. Так, із нападом на Україну кремлі не могли ухвалити остаточного рішення щодо того, кого хочуть зробити маріонетковим "президентом", і розглядали кілька варіантів.

"Один із найдурніших, на мою думку, — це варіант повернення Януковича. Його насправді підготували до цього. У нас була досить хороша агентурна інформація з його оточення, як він готувався… До речі, він сам був не дуже радий цій ідеї. Але такий варіант був", — зазначив голова ГУР.

За задумом глави російського режиму Володимира Путіна, Янукович мав стати нелегітимним "президентом" України. Тоді ж газета WP писала, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російська ФСБ підготувала два маріонеткові "уряди" в надії на захоплення Києва.

Нагадаємо, раніше колишній командувач військ США в Європі, ветеран воєн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловив думку, що Крим буде під українським контролем вже наступного 2023 року. За його словами, російські війська "посипляться".