Де вночі лунали вибухи і чи справді повертається Джонсон: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали основні події минулої ночі

В Україні стартувала чергова доба повномасштабної війни з росією. Але поки багато наших співвітчизників обговорюють, чи ризикне білоруський диктатор лукашенка вступити в бій на боці Кремля, світ не стоїть на місці. Навіть у нічний час.

Тому "Телеграф" зібрав основні події ночі із 21 на 22 жовтня, щоб ви не пропустили нічого важливого за той час, поки відпочивали. Зазначимо, що новини стосуються не лише України, а й інших країн.

Нічні вибухи

Під час дуже довгої повітряної тривоги засоби ППО дружно працювали на Одещині та Миколаївщині. Також було чутно "шахідів" на Київщині та навіть у самій столиці, але, ймовірно, по ним також відпрацювали наші зенітники. На жаль, Нікопольщину на Дніпропетровщині вже традиційно крили артилерійським вогнем.

Вже під ранок росіяни вдарили по Черкаській області, що підтвердив голова ОВА Ігор Табурець. Зазначимо, що за попередніми даними, атака відбулася в районі Сміли.

Джонсонюк йде на вибори

Британський депутат Джеймс Даддрідж повідомив, що під час телефонної розмови експрем’єр Британії Борис Джонсон підтвердив бажання поборотися за повернення до посади. Нині він відпочиває на Карибах, проте, швидше за все, перерве відпустку та повернеться для проведення політкампанії.

"Я збираюсь це зробити!" — нібито заявив Джонсон.

Інформацію опублікувало видання SkyNews.

Біжать окупанти і Небензя біжить

Під час останнього засідання Ради безпеки ООН стався казусний випадок — напередодні виступу українського постпреда Сергія Кислиці російський представник Василь Небензя просто втік із зали. Сам же Кислиця відреагував на це дуже позитивно: з надією, що незабаром з організації піде не лише російський дипломат, а й усе представництво країни загалом.

"Я шкодую, що Рада Безпеки все ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення — це нагомаджував брехню за брехнею", — наголосив Кислиця.

Шольц знову підтримав Україну

Після дводенного саміту Євросоюзу, що відбувся у Брюсселі, німецький канцлер Олаф Шольц виступив перед пресою. Серед іншого він висловився щодо України та війни, розв’язаної росією. Він підкреслив, що Європа, як ніколи, єдина і спільним фронтом стоїть на боці України.

"Ми разом виступаємо проти путіну та російської агресії, — зазначив політик. — Ми об’єднуємося, щоб разом подолати наслідки російського вторгнення та високі ціни на енергоносії".

Також він наголосив, що Європа продовжить підтримувати ЗСУ військовими постачаннями, у тому числі танків та систем ППО.

Тривожні новини з півдня

За даними оперативного командування "Південь", у Чорному морі побільшало російських кораблів. Їхня загальна кількість зросла до 10 одиниць. Серед них є три ракетоносія, що загалом несуть до 24 "Калібрів".

Про подальші події дня в Україні ви можете дізнаватись у текстовому онлайні "Телеграфа": Війна — день 241: ЗСУ методично знищують окупантів, а росіяни готують масштабний теракт