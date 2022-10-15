Канцлер Німеччини виступив із важливими пропозиціями щодо реформування Євросоюзу: подробиці

ЄС може помітно посилитись шляхом нових членів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вважає за необхідне надалі розширювати Європейський Союз на схід.

Як повідомляє Tagesschau, глава уряду ФРН вважає, що якщо у складі ЄС буде не 27 держав, як зараз, а більше, то це дозволить союзу мати більшу вагу на глобальній політичній арені.

"ЄС, до складу якого входять 27, 30, 36 держав, а також понад 500 мільйонів вільних та рівноправних громадян, може ще сильніше посилити свій вплив у світі", — сказав Шольц.

Він зазначив, що вважає розширення Європейського союзу на схід "великою перемогою" всім.

Крім того, він вважає, що ЄС потребує реформування. Наприклад, він переконаний, що у зовнішній та фінансовій політиці варто перейти від затвердження рішення консенсусом усіх країн до підтримки більшості з них.

"У майбутньому кожна країна має бути почута з її проблемами, все інше було б зрадою європейської ідеї", — сказав Шольц.

Варто зазначити, що Шольц зробив розширення ЄС одним із головних напрямів зовнішньої політики, а після початку вторгнення Росії в Україну його риторика стала ще більш актуальною. Однак він вважає, що всі кандидати на вступ повинні відповідати критеріям вступу.

Крім України, яка на початку літа стала кандидатом на вступ, також розглядаються деякі країни Західних Балкан, Молдова та у майбутньому Грузія.

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