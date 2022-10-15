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Канцлер Германии выступил с важными предложениями о реформировании Евросоюза: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Олаф Шольц
Олаф Шольц

ЕС может заметно усилиться за счет новых членов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает необходимым в дальнейшем расширять Европейский Союз на восток.

Как сообщает Tagesschau, глава правительства ФРГ считает, что если в составе ЕС будет не 27 государств, как сейчас, а больше, то это позволит союзу иметь больший вес на глобальной политической арене.

"ЕС, в состав которого входят 27, 30, 36 государств, а также более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может еще сильнее усилить свое влияние в мире", — сказал Шольц.

Он отметил, что считает расширение Европейского союза на восток "большой победой" для всех.

Кроме того, он считает, что ЕС нуждается в реформировании. К примеру, он убежден, что во внешней и финансовой политике стоит перейти от утверждения решения консенсусом всех стран до поддержки большинства из них.

"В будущем каждая страна должна быть услышана с ее проблемами, все остальное было бы предательством европейской идеи", — сказал Шольц.

Стоит отметить, что Шольц сделал расширение ЕС одним из главных направлений внешней политики, а после начала вторжения россии в Украину его риторика стала еще более актуальной. Однако он считает, что все кандидаты на вступление должны соответствовать критериям на вступление.

Помимо Украины, которая в начале лета стала кандидатом на вступление, также рассматриваются некоторые страны Западных Балкан, Молдова и, в будущем, Грузия.

Как сообщалось ранее, накануне Германия передала Украине свою самую современную систему ПВО IRIS-T SL

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#Германия #Евросоюз #Олаф Шольц