Джонсон повертається? Що буде далі після відставки Трасс

Цього разу процес буде пришвидшений — на обрання виділили тиждень

У Великій Британії стартував процес пошуку нового прем'єр-міністра, після того, як вчора Ліз Трасс подала у відставку. Трасс протрималась на посаді лише шість тижнів та увійшла в історію як прем'єр, що керував найменше часу.

Цього разу конкурс буде пришвидшений. Кандидати мають отримати підтримку 100 депутатів парламенту до 16:00 понеділка за київським часом. Новий прем’єр-міністр буде оголошений протягом тижня, а рішення буде в руках депутатів від Торі.

Поки про свій намір балотуватися оголосила лише Пенні Мордонт, яка очолює Палату громад парламенту. Як претендентів розглядають ще Ріші Сунака та навіть Бориса Джонсона, який запам’ятався рішучою підтримкою України. Низка депутатів вже публічно висловилися, 106 із 357 депутатів-торі оголосили, кого вони підтримують. Цей рейтинг поки виглядає так:

Ріші Сунак — 56.

Борис Джонсон — 33.

Пенні Мордонт — 17.

Шанси повернення Джонсона дуже серйозні

Борис Джонсон був змушений оголосити про свою відставку в липні після скандалів з ковідною вечіркою на Даунінг-стріт та призначенням Кріса Пінчера з "неналежною поведінкою". Однак у Джонсона все ще є союзники у парламенті і партії. Прихильники закликають його повернутися з відпустки в Домініканській Республіці та знову балотуватися, щоб знову очолити країну.

Повернути Джонсона публічно пропонують такі члени парламенту, як Надін Дорріс, Пол Брістоу, Брендан Кларк-Сміт, Андреа Дженкінс і Майкл Фабрикант. Як повідомляє BBC із посиланням на джерела в Консервативній партії, міністр з питань бізнесу Джейкоб Ріс-Могг заохочував своїх колег у парламенті висунути Джонсона.

Міністр оборони Бен Воллес виключив себе з перегонів та каже, що схилятиметься до підтримки Джонсона.

Однак, як зазначають аналітики BBC, питання полягає в тому, чи зможе Джонсон забезпечити необхідну кількість кандидатур від депутатів. У парламенті є депутати, які категорично не хочуть його повернення. Різні ЗМІ ведуть підрахунки прихильників Джонсона, причому "неназвані" прихильники припускають, що за ним є 50 членів парламенту, а інші наближаються до 38.

Тім Монтгомері, засновник сайту Conservative Home, сказав сьогодні, що люди повинні сприймати чутки про кампанію Бориса Джонсона "дуже серйозно".

"Я змінив свою думку за останні 24 години. Зараз я чую від двох або трьох людей, яких я дійсно поважаю, які зазвичай дуже добре володіють цифрами, які він не тільки ймовірно подолає поріг у 100 депутатів, але й може отримати близько 140", — заявив Монтгомері.

Ріші Сунак

Ріші Сунак, який був основним суперником Трасс під час попереднього призначення, знову повернувся на сцену. Сунак під час літньої кампанії попереджав, що податкові плани Трасс завдадуть шкоди економіці, але його повідомлення не сподобалося членам партії, і він програв. Кілька депутатів вже оголосили про свою підтримку в в соціальних мережах: це Саймон Гарт, Хелен Ветлі, Хью Мерріман і Нік Гібб. Сам Ріші Сунак поки зберігає тишу.

Його команда "Готові до Ріші" вже почала набирати обертів

Гарт сказав, що зараз "не час для експериментів; немає часу на легковажність… це означає вибрати когось серйозного, перевіреного, компетентного та доброго".

На цей момент Сунак є фаворитом букмекерів.

Але враховуючи глибокі розбіжності в партії щодо економічної політики, а також те, чи слід вважати його особисто відповідальним за відставку Джонсона, будь-яке враження єдності, ймовірно, буде лише поверхневим ефектом.

Пенні Мордонт

Пенні Мордонт вже відчула смак прем’єрства, замінивши Трасс під час термінового запитання в парламенті, передає BBC. Вона має хороші відгуки за впевнений виступ, і, можливо, хоче знову отримати лідерство.

Третім потенційним наступником може стати Пенні Мордонт

Мордонт на попередніх виборах заручилася сильною підтримкою своїх колег-депутатів, але не потрапила до двійки лідерів. Після підтримки пані Трасс її призначили лідером Палати громад.

У 2019 році Мордонт увійшла в історію, ставши першою жінкою-міністром оборони, вона була, що природно підходить для військово-морської резервістки.

Наразі Мордонт отримала підтримку від членів парламенту Джона Ламонта, Марії Міллер, Боба Сілі та Деміана Коллінза.