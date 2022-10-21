Джонсон возвращается? Что будет дальше после отставки Трасс

На этот раз процесс будет ускорен — на избрание выделили неделю

В Великобритании стартовал процесс поиска нового премьер-министра после того, как вчера Лиз Трасс подала в отставку. Трасс продержалась на должности всего шесть недель и вошла в историю как премьер, управлявший меньше всего времени.

В этот раз конкурс будет ускорен. Кандидаты должны получить поддержку 100 депутатов парламента до 16:00 по киевскому времени. Новый премьер-министр будет объявлен в течение недели, а решение будет в руках депутатов Тори.

Пока о своем намерении баллотироваться объявила только Пенни Мордонт, возглавлющая Палату общин парламента. В качестве претендентов рассматривают еще Риши Сунака и даже запомнившегося решительной поддержкой Украины Бориса Джонсона. Ряд депутатов уже публично высказались, 106 из 357 депутатов объявили, кого они поддерживают. Этот рейтинг пока выглядит так:

Риши Сунак — 56.

Борис Джонсон — 33.

Пенни Мордонт — 17.

Шансы возвращения Джонсона очень серьезны

Борис Джонсон был вынужден объявить о своей отставке в июле после скандалов с ковидной вечеринкой на Даунинг-стрит и назначением Криса Пинчера с "неподобающим поведением". Однако у Джонсона все еще остаются союзники в парламенте и партии. Поклонники призывают его вернуться из отпуска в Доминиканской Республике и снова баллотироваться, чтобы возглавить страну.

Вернуть Джонсона публично предлагают такие члены парламента, как Надин Доррис, Пол Бристоу, Брендан Кларк-Смит, Андреа Дженкинс и Майкл Фабрикант. Как сообщает BBC со ссылкой на источники в Консервативной партии, министр предпринимательства Джейкоб Рис-Могг призвал своих коллег в парламенте выдвинуть Джонсона.

Министр обороны Бен Уоллес исключил себя из гонки и говорит, что будет склоняться к поддержке Джонсона.

Однако, как отмечают аналитики BBC, вопрос состоит в том, сможет ли Джонсон обеспечить необходимое количество кандидатур от депутатов. В парламенте есть депутаты, которые категорически не желают его возвращения. Различные СМИ ведут подсчеты сторонников Джонсона, причем "неназванные" сторонники предполагают, что за ним 50 членов парламента, а другие приближаются к 38.

Тим Монтгомери, основатель сайта Conservative Home, сказал сегодня, что люди должны воспринимать слухи о кампании Бориса Джонсона "очень серьезно".

"Я изменил свое мнение за последние 24 часа. Сейчас я слышу от двух или трех человек, которых я действительно уважаю, которые обычно очень хорошо владеют цифрами, которые он не только вероятно преодолеет порог у 100 депутатов, но и может получить около 140 ", – заявил Монтгомери.

Риши Сунак

Риши Сунак, являвшийся основным соперником Трасс во время предварительного назначения, снова вернулся на сцену. Сунак во время летней кампании предупреждал, что налоговые планы Трасс нанесут ущерб экономике, но его сообщение не понравилось членам партии, и он проиграл. Несколько депутатов уже объявили о своей поддержке в социальных сетях: это Саймон Харт, Хелен Ветли, Хью Мерриман и Ник Гибб. Сам Риши Сунак пока сохраняет тишину.

Его команда "Готовы к Рише" уже начала набирать обороты.

Харт сказал, что сейчас "не время для экспериментов; нет времени на легкомыслие… значит выбрать кого-то серьезного, проверенного, компетентного и доброго".

В настоящее время Сунак является фаворитом букмекеров.

Но учитывая глубокие разногласия в партии по поводу экономической политики, а также то, следует ли считать его лично ответственным за отставку Джонсона, любое впечатление единства, вероятно, будет лишь поверхностным эффектом.

Пенни Мордонт

Пенни Мордонт уже почувствовала вкус премьерства, заменив Трасс во время срочного заседания в парламенте, передает BBC. Она имеет хорошие отзывы за уверенное выступление, и, возможно, хочет снова получить лидерство.

Третьим потенциальным преемником может стать Пенни Мордонт

Мордонт на предыдущих выборах заручилась сильной поддержкой своих коллег-депутатов, но не попала в двойку лидеров. После поддержки госпожу Трасс ее назначили лидером Палаты общин.

В 2019 году Мордонт вошла в историю, став первой женщиной-министром обороны, она была естественно подходящей для военно-морской резервистки. Мордонт получила поддержку от членов парламента Джона Ламонта, Марии Миллер, Боба Сили и Демиана Коллинза.