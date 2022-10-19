Срок годности как у салата Айсберг. Почему британцы высмеивают Лиз Трасс и возможна ли ее отставка

Британские таблоиды следят, продержится ли Трасс в должности до конца недели, сравнивая ее карьеру со сроком хранения салата.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая была назначена на должность только в прошлом месяце после Бориса Джонсона, рискует уйти в отставку из-за внезапного отказа от обещания снизить налоги и политический кризис. Лавина проблем Трасс продолжает увеличиваться, поскольку сегодня к ним добавился рекордный рост инфляции. Именно этот сентябрьский показатель, полученный сегодня, правительство обычно использует для расчета пенсий за апрель и в случае роста инфляции пенсии повышают.

Почему Айсберг?

Трасс стала объектом британского юмора, после того, как издание Economist назвало ее "женщиной из Айсберга", предполагая, что ее политическая карьера будет иметь "срок хранения салата". Шутку подхватил таблоид Daily Star, запустив прямую трансляцию с портретом Трасс и купленным в магазине качаном (стоимостью 60 пенсов и со сроком хранения около 10 дней), с вопросом: "Какой салат продержится дольше?". В соцсетях набирает обороты хештег #lettuceliz.

Обещание снизить налоги

Трасс перед избранием премьером продвигала позицию по снижению налогов и выделению субсидий, однако проблема заключалась в том, что она не сообщила, откуда возьмет на это средства. Курс фунта и цены госдолга упали, а затем пошли вниз рейтинги Консервативной партии. Перед угрозой новой стадии кризиса Трасс отозвала министра финансов Квази Квартенга из Вашингтона и уволила его, назначив Джереми Ханта. Новый министр отменил почти все планы по снижению налогов с тем, чтобы стабилизировать рыночную нестабильность.

Джереми Хант заменил Квази Квартенга

После этого Трасс сказала, что все еще отдана снижению налогов и ускорению экономического роста Великобритании, но признала, что теперь для достижения этого потребуется больше времени. Трасс взяла на себя ответственность за то, что зашла "слишком далеко и слишком быстро", и что она хотела "извиниться за допущенные ошибки".

Экономические проблемы заставляют Трасс ее бороться за сохранение своей власти, и некоторые члены парламента от Тори частно обсуждали, как ее могут отстранить от должности, несмотря на то, что партийные правила не допускают официального обжалования в течение года. Ее обвинили в том, что она избегает депутатов после того, как в понедельник отклонила просьбу объяснить свои решения перед парламентом.

Сегодня премьер-министр в 14:00 по Киеву должна встретиться с депутатами в 12:00 впервые после отказа снизить налоги. Это будет решающим испытанием ее лидерства, а за выступлением будут внимательно следить.

31 октября Джереми Хант опубликует независимые прогнозы по экономическим перспективам Великобритании и изложит детали сокращения расходов и возможного повышения налогов, которое, по его словам, необходимо. Многие депутаты-консерваторы сказали, что ждут, что скажет Хант и как на это отреагируют рынки, прежде чем решить, продолжать ли поддерживать Лиз Трасс. Ожидается, что прогнозы OBR будут пасмурными. Институт фискальных исследований предполагает, что экономика Великобритании сталкивается с "черной дырой" стоимостью 60 миллиардов фунтов стерлингов, тогда как отчеты печати предполагают, что анализ OBR укажет на больший разрыв в 72 миллиарда фунтов стерлингов.

Помимо проблем внутри партии рейтинги Трасс от Ipsos показали, что она стала самым непопулярным премьером в современной истории страны, ее деятельность одобряют лишь 16%. Другой опрос YouGov показал, что члены Консервативной партии хотели бы, чтобы премьер-министр страны Лиз Трасс ушла в отставку (55% за отставку против 38% за продолжение работы). По данным опроса, если бы Трасс ушла в отставку, 32% консерваторов хотели бы на ее месте увидеть бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Инфляция 10,1% добавила в список проблем Трасс еще и пенсии

В среду утром Управление национальной статистики (ONS) объявило, что стоимость жизни выросла на 10,1% за 12 месяцев до сентября, главным образом из-за роста цен на еду. В августе этот показатель составил 9,9%. Цены растут самыми быстрыми темпами за 40 лет, подчеркивает BBC.

Показатели за сентябрь важны, поскольку обычно используются для расчета роста пенсий на апрель и увеличения выплат. Теперь правительство Трасс будет под давлением, чтобы подтвердить, возрастут ли выплаты в соответствии с этой цифрой. Спикер Трасс позже в среду заявил, что не обещает повышать пенсии в соответствии с ростом инфляции и просит министров искать сокращение расходов. Решение о том, что делать с пенсиями со следующего апреля, еще не принято, однако представитель премьер-министра сказал, что она все еще отдана своему обещанию повысить расходы на оборону до 3% национального дохода к 2030 году.

Министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли сказал, что замена Лиз Трасс не успокоит рынки.

"Я далек от убеждения, что проведение еще одной избирательной кампании, назначение еще одного премьер-министра убедит рынки сохранять спокойствие и застраховать такие вещи, как доходность облигаций, доходность государственных ценных бумаг", — заявил Клеверли.