Термін придатності як у салату Айсберг. Чому британці висміюють Ліз Трасс та чи можлива її відставка

Британські таблоїди слідкують, чи протримається Трасс на посаді до кінця тижня, порівнюючи її кар'єру з терміном зберігання салату

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс, яка була призначена на посаду лише минулого місяця після Бориса Джонсона, ризикує піти у відставку через раптову відмову від обіцянки знизити податки та політичну кризу. Лавина проблем Трасс продовжує збільшуватися, оскільки сьогодні до них додалося рекордне зростання інфляції. Саме цей вересневий показник, отриманий сьогодні, уряд зазвичай використовує для розрахунку пенсій на квітень і у випадку росту інфляції пенсії підвищують.

Чому Айсберг?

Трасс стала об’єктом британського гумору, після того, як видання Economist назвало її "жінкою з Айсберга", передбачаючи, що її політична кар’єра матиме "термін зберігання салату". Жарт підхопив таблоїд Daily Star, запустивши пряму трансляцію із портретом Трасс та купленим у магазині качаном (вартістю 60 пенсів і з терміном зберігання близько 10 днів), із питанням: "Який салат протримається довше?". В соцмережах набирає обертів хештег #lettuceliz.

Обіцянка знизити податки

Трасс перед обранням прем'єром просувала позицію щодо зниження податків та виділення субсидій, однак проблема полягала в тому, що вона не повідомила, звідки візьме на це кошти. Курс фунта і ціни держборгу впали, а потім пішли донизу рейтинги Консервативної партії. Перед загрозою нової стадії кризи Трасс відкликала міністра фінансів Квазі Квартенга із Вашингтона і звільнила його, призначивши натомість Джеремі Ганта. Новий міністр скасував майже всі плани щодо зниження податків для того, щоб стабілізувати ринкову нестабільність.

Джеремі Гант замінив Квазі Квартенга

Після цього Трасс сказала, що все ще віддана зниженню податків та прискоренню економічного зростання Великої Британії, але визнала, що тепер для досягнення цього знадобиться більше часу. Трасс сказала взяла на себе відповідальність за те, що зайшла "надто далеко і занадто швидко", і що вона хотіла "вибачитися за зроблені помилки".

Економічні проблеми змушують Трасс її боротися за збереження своєї влади, і деякі члени парламенту від Торі приватно обговорювали, як її можуть усунути з посади, попри те, що партійні правила не допускають офіційного оскарження протягом року. Її звинуватили в тому, що вона уникає депутатів після того, як у понеділок відхилила прохання пояснити свої рішення перед парламентом.

Сьогодні прем’єр-міністр о 14:00 за київським часом має зустрітися з депутатами о 12:00 вперше після відмови знизити податки. Це буде вирішальним випробуванням її лідерства, а за виступом будуть уважно стежити.

31 жовтня Джеремі Гант опублікує незалежні прогнози щодо економічних перспектив Великої Британії і викладе деталі скорочення витрат і можливого підвищення податків, яке, за його словами, необхідно. Багато депутатів-консерваторів сказали, що чекають, що скаже Гант і як на це відреагують ринки, перш ніж вирішити, чи продовжувати підтримувати Ліз Трасс. Очікується, що прогнози OBR будуть похмурими. Інститут фіскальних досліджень припускає, що економіка Великої Британії стикається з "чорною дірою" вартістю 60 мільярдів фунтів стерлінгів, тоді як звіти преси припускають, що аналіз OBR вкаже на більший розрив у 72 мільярди фунтів стерлінгів.

Окрім проблем всередині партії, рейтинги Трасс від Ipsos показали, що вона стала найнепопулярнішим прем'єром у сучасній історії країни, її діяльність схвалюють лише 16%. Інше опитування, YouGov, показало, що члени Консервативної партії хотіли б, щоби прем'єр-міністр країни Ліз Трасс пішла у відставку (55% за відставку проти 38% за продовження роботи). За даними опитування, якби Трасс пішла у відставку, 32% консерваторів хотіли б на її місці побачити колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Інфляція 10,1% додала до списку проблем Трасс ще й пенсії

У середу вранці Управління національної статистики (ONS) оголосило, що вартість життя зросла на 10,1% за 12 місяців до вересня, головним чином через зростання цін на їжу. У серпні цей показник становив 9,9%. Ціни зростають найшвидшими темпами за 40 років, підкреслює BBC.

Показники за вересень є важливими, оскільки зазвичай використовуються для розрахунку зростання пенсій на квітень та збільшення виплат. Тепер уряд Трасс буде під тиском, щоб підтвердити, чи зростуть виплати відповідно до цієї цифри. Речник Трасс пізніше у середу заявив, що не обіцяє підвищувати пенсії відповідно до зростання інфляції та просить міністрів шукати скорочення витрат. Рішення про те, що робити з пенсіями з наступного квітня, ще не прийнято, однак речник прем'єр-міністра сказав, що вона все ще віддана своїй обіцянці підвищити витрати на оборону до 3% національного доходу до 2030 року.

Міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі сказав, що заміна Ліз Трасс не заспокоїть ринки.

"Я далекий від переконання, що проведення ще однієї виборчої кампанії, призначення ще одного прем’єр-міністра переконає ринки зберігати спокій і застрахує такі речі, як прибутковість облігацій, дохідність державних цінних паперів", — заявив Клеверлі.