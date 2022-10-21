"Окупанти вже змирилися з втратою": експерт розповів, яке місто ЗСУ можуть звільнити наступним

Експерт вважає, що листопад може стати місяцем перемог для ЗСУ

Окупанти стягнули значні сили до Сватового (Луганська область), проте, очевидно, вони вже змирилися з тим, що з міста доведеться відступати, про що свідчить будівництво т.зв. "Лінії Вагнера".

Як розповів Апострофу експерт Defense Express Іван Киричевський, на Сватівському напрямку зараз ведуться запеклі бої, а з боку росіян там перебуває близько 20 тисяч солдатів.

"Однак вони, мабуть, уже змирилися зі втратою Сватова, оскільки тоді вагнерівці під Лисичанськом не будували б оборонну "лінію Вагнера", — сказав експерт.

За його словами, листопад для ЗСУ може стати "місяцем перемог", включаючи й визволення цього населеного пункту.

Киричевський додав, що окупанти також розуміють, що утримати правобережну частину Херсонської області у них не вдасться, і хоч туди стягуються тисячі нових мобілізованих, проте росіяни вже шукають можливості того, як правильно подати необхідність відступу. Він також зазначив, що поки що немає причин переглядати прогнози про те, що Херсон може повернутися під контроль України до кінця листопада.

Водночас експерт зазначив, що росіяни посилюють спроби захопити Авдіївку (Донецька область).

"Там уже йде боротьба між структурами, які претендують на владу "після Путіна" – кадировцями, пригожинцями та кадровою армією. І взяття якогось міста може використовуватися як аргумент", — сказав він, але зазначив, що поки немає жодного приводу сумніватися у ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, австралійський генерал Мік Райан назвав п’ять пріоритетних кроків, які російське командування може зробити найближчим часом, щоб отримати часткову перевагу на фронті.