"Лінія Вагнера": що за укріплення будують росіяни на Донбасі і чим цікаве їхнє розташування (карта, відео)

Така суцільна лінія оборони має важливі недоліки відомі давно

Російські найманці з ПВК "Вагнер" влаштовують у Луганській області оборонну лінію. Її вже охрестили "лінією Пригожина" чи "лінією Вагнера". Цікавий факт – вона знаходиться у тилу російських військ.

Про будівництво укріплень повідомляють російські ЗМІ. За даними "Медузи", вона має закрити проходи до Луганська та Лисичанська. Також така лінія оборони простягнеться і до району, де росіяни наступають у бік Бахмута. Її пропагандисти називають другою лінією оборони.

Як проходить "Лінія Пригожина"

Будівництво оборонної лінії розпочато у районі Горського. Більшість укріплень зведеться на правому березі Сіверського Дінця — на достатній відстані від поточної лінії фронту, де великі точки такі як Сєвєродонецьк, Сватове, Кремінна поки що під російським контролем. Є припущення, що на цей рубіж російські війська можуть відступити для довгострокової оборони під час продовження контрнаступу чи прориву ЗСУ.

Карта з матеріалу росЗМІ

З чого складається російська лінія оборони

У ній — протитанкові рови та бетонні загородження. За заявами "вагнерівців", така лінія оборони може "стримати натиск супротивника, який у десять разів перевершує". Ось тільки цей сценарій можливий, тільки якщо противник піде цим напрямом. Таку лінію оборони вже планували будувати і в районі Кремінної і далі Луганщиною, але ЗСУ пішли більш північним шляхом під час контрнаступу. Це мінус таких ліній, відомий із Другої світової війни – їх можна обійти чи прорвати на вузькій ділянці.

Крім бетонних загороджень, використовуються протитанкові "їжаки". Щоб побудувати лінію укріплень, росія використовує траншейні БТМ-3, які тривалий час припадали пилом на складах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські хакери після злому отримали дані про всіх найманців ПВК "Вагнер", які воюють в Україні. Також відомо, що ПВК направляло своїх учасників не лише на фронт у районі Бахмута, а й у підкріплення частинам окупантів у Лисичанську.