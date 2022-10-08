Кремль розділився на два угруповання: як це пов’язано з атаками росіян на Донеччині

У російській верхівці почалися розбіжності

Стабільність режиму російського диктатора володимира путіна хитається? Різні джерела повідомляють про критику частини процесів під час війни в Україні у ближньому оточенні путіна. У росії дискусію щодо мобілізації підтвердили, але заперечують внутрішнє протистояння.

Як зазначають в Інституті ведення війни, про угруповання у Кремлі вже заговорили російські блогери. Вони вважають, що є дві фракції. Одна, до якої входять чеченський голова рамзан кадиров та фінансист ПВК "Вагнер" євген пригожин, прагне продовжувати війну. Інша — урядовці, налаштовані на переговори із заходом, оскільки хочуть зберегти свої активи.

Вважається, що кадиров і пригожин спробують домогтися просування на Донеччині, щоб зберегти становище та репутацію. Зазначимо, що вагнерівці відзначені на місцях постійних атак росії в районі Бахмута та Авдіївки. Також наголошується, що їх направили на посилення позицій у Лисичанську. Після того, як було взято Лиман та українські військові продовжують просуватися до Сватового на Луганщині, прориву на цьому напрямі росіяни бояться дуже сильно.

Внутрішні розбіжності між угрупованнями посилюються і тим, що кадиров раніше несхвально і досить вільно відгукувався про російських генералів. Але путін після цього лише підвищив його в званні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", ворог може повторно атакувати Київ – питання стоїть лише у підготовці, але всі зміни відслідковуються Україною.