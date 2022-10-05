Журналіст-міжнародник Іван Яковіна — про здобуття Рамзаном Кадировим звання генерал-полковника

Після публічного наїзду Кадирова на російських генералів Путін дав йому генерал-полковника і особисто його привітав.

Схоже, що для Шойгу з Герасимовим п…ц прийшов. Чекатиму їх відставки.

Ну а з боку Путіна це потужний, з відхаркуванням, плювок в обличчя російських військових. Він їх призначив винними за свій стратегічний провал, за своє шалене рішення піти війною проти України. Думаю, після цього військові йому скажуть: "Ну раз так, то нехай Кадиров і воює. Він же генерал-полковник тепер? Ось і вперед!"

Дуже цікаво, що далі буде!