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Звання генерал-полковника для Кадирова — потужний плювок путіна в обличчя військових - Іван Яковина

Автор
Іван Яковина Іван Яковина
Дата публікації
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Путін та Кадиров Новина оновлена 05 жовтня 2022, 17:44
Путін та Кадиров

Журналіст-міжнародник Іван Яковіна — про здобуття Рамзаном Кадировим звання генерал-полковника

Після публічного наїзду Кадирова на російських генералів Путін дав йому генерал-полковника і особисто його привітав.

Схоже, що для Шойгу з Герасимовим п…ц прийшов. Чекатиму їх відставки.

Ну а з боку Путіна це потужний, з відхаркуванням, плювок в обличчя російських військових. Він їх призначив винними за свій стратегічний провал, за своє шалене рішення піти війною проти України. Думаю, після цього військові йому скажуть: "Ну раз так, то нехай Кадиров і воює. Він же генерал-полковник тепер? Ось і вперед!"

Дуже цікаво, що далі буде!

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Теги:
#Сергій Шойгу #Володимир Путін #Рамзан Кадиров #Валерій Герасимов #Іван Яковина