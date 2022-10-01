Звільнення Лимана: у кадирова істерика, просить ядерного удару по Україні

Українські захисники змусили істерити рамзана кадирова

У суботу, 1 жовтня, на 220-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну глава Чечні рамзан кадиров відреагував на новини з Лимана (Донецька область), до якого нещодавно увійшли ЗСУ.

Кадиров на своєму telegram-каналі звинуватив командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна у провалі на даній ділянці фронту. Крім того, глава Чечні радить президентові рф володимиру путіну вдарити ядерною зброєю по Україні.

"Генерал-полковник виставив на всіх рубежах Лиманського напряму мобілізованих бійців з "ЛНР" та інші підрозділи, але не забезпечив їх необхідним зв’язком, взаємодією та підвезенням боєприпасів.

На мою особисту думку, треба вживати кардинальніших заходів, аж до оголошення воєнного стану на прикордонних територіях та використання малопотужного ядерного озброєння. Не потрібно кожне рішення приймати з огляду на західноамериканську спільноту — вона й так сказала і багато зробила проти нас.

Вчора парад в Ізюмі, сьогодні прапор у Лимані, а завтра що?

Все було б добре, якби не так погано”, — написав кадиров.

Примітно, що Лапін нагороджував свого сина за "успіхи" під Черніговом.

Нагадаємо, 1 жовтня українська влада оголосила про оточення Лимана, в "котел" потрапили тисячі окупантів. Пізніше у ЗСУ підтвердили, що увійшли до міста. В Інституті вивчення війни у суботу заявили, що населений пункт буде звільнено найближчим часом.