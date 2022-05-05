Російський генерал нагородив власного сина-танкіста за "успіхи" під Черніговом

У день нагородження росія заявила про відступ із Чернігівської області

Голова російського Центрального військового округу (ЦВО) нагородив командувача наступом на Сумську та Чернігівську області медаллю за успіхи у "визволенні" українських населених пунктів. Проте з’ясувалося, що командувач ЦВО нагородив не когось іншого, а власного сина та ще й того дня, коли окупанти щодуху відступали з цього напрямку.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС.

Сюжет був оприлюднений каналом російського Міноборони 29 березня, коли росія оголосила про те, що виводить війська з Чернігівської та Сумської областей.

У сюжеті ролика йдеться про те, що російський генерал-полковник Олександр Лапін прибув кудись на "чернігівський напрямок" і вручив там солдатам ордена Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова.

Журналісти з’ясували, що командував наступом там 36-річний підполковник Денис Лапін, а з розмови з родичами солдатів стало зрозуміло, що саме він був нагороджений батьком.

1-й гвардійський танковий полк, яким командує Лапін-молодший, неодноразово світився на парадах у Москві. Після початку вторгнення він опинився на території Чернігівської області та зіткнувся з жорстким опором з боку ЗСУ та зазнала серйозних втрат.

Журналісти направили запит до Міноборони росії, щоб дізнатися, чи є для відомства звичайною практика, коли батько нагороджує свого сина, а також перевірити інформацію про те, що після поразки на Чернігівщині сина командувача ЦВО підвищили до полковника.

Нагадаємо, Чернігів одним із перших взяв на себе удар російських окупантів і неодноразово зазнавав обстрілів, проте захопити його їм так і не вдалося. "Телеграф" раніше писав про те, як живе потерпіле місто і що там відбувається після відходу окупантів.