Российский генерал наградил собственного сына за "успехи" под Черниговом

В день награждения россия заявила об отступлении из Черниговской области

Глава российского Центрального военного округа (ЦВО) наградил командующего наступлением на Сумскую и Черниговскую области медалью за успехи в "освобождении" украинских населенных пунктов. Однако выяснилось, что командующий ЦВО наградил не кого иного, а собственного сына да и еще в тот день, когда оккупанты вовсю отступали с этого направления.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Сюжет был обнародован каналом российского Минобороны 29 марта, когда россия объявила о том, что выводит войска из Черниговской и Сумской областей.

В сюжете ролика говорится, что российский генерал-полковник Александр Лапин прибыл куда-то на "черниговское направление" и вручил там солдатам ордена Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Отечеством" и медаль Жукова.

Журналисты выяснили, что командовал наступлением там 36-летний подполковник Денис Лапин, а из разговора с родственниками солдатов стало ясно, что именно он и был награжден отцом.

1-й гвардейский танковый полк, которым командует Лапин-младший, неоднократно светился на парадах в москве. После начала вторжения он оказался на территории Черниговской области и столкнулся с жестким сопротивлением со стороны ВСУ и понесла серьезные потери.

Журналисты направили запрос в Минобороны россии, чтобы узнать, является ли для ведомства обычной практика, когда отец награждает своего сына, а также проверить информацию о том, что после поражения в Черниговской области сына командующего ЦВО повысили до полковника.

Напомним, Чернигов одним из первых принял на себя удар российских оккупантов и неоднократно подвергался обстрелам, однако захватить его им так и не удалось. "Телеграф" ранее писал о том, как живет пострадавший город и что там происходит после ухода оккупантов.