Кремль разделился на две группировки: как это связано с атаками россиян на Донеччине

В российской верхушке начались разногласия

Стабильность режима российского диктатора владимира путина шатается? Различные источники сообщают про критику части процессов во время войны в Украине в ближнем окружении путина. В россии дискуссию по мобилизации подтвердили, но отрицают внутреннее противостояние.

Как отмечают в Институте ведения войны, про группировки в Кремле уже заговорили российские блоггеры. Они считают, что есть две фракции. Одна, в которую входят чеченский глава рамзан кадыров и финансист ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, стремится продолжать войну. Другая — правительственные чиновники, настроенные на переговоры с западом, поскольку хотят сохранить свои активы.

Считается, что кадыров и пригожин попытаются добиться продвижения в Донецкой области, чтобы сохранить положение и репутацию. Отметим, что вагнеровцы отмечены на местах постоянных атак россии в районе Бахмута и Авдеевки. Также отмечается, что их направили на усиление позиций в Лисичанске. После того как был взят Лиман и украинские военные продолжают продвигаться к Сватово на Луганщине, прорыва на этом направлении россияне боятся очень сильно.

Внутренние разногласия между группировками усиливаются и тем, что кадыров ранее неодобрительно и весьма вольно отзывался о российских генералах. Но путин после этого только повысил его в звании.

Как ранее сообщал "Телеграф", враг может повторно атаковать Киев — вопрос стоит только в подготовке, но все изменения отслеживаются Украиной.