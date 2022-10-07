Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев подчеркивает, что рф снизила накал заявлений о возможности нанесения ядерного удара по Украине

В настоящее время угроза ядерного удара является самой высокой со времен Карибского ракетного кризиса. Об этом заявил президент США Джо Байден в четверг, 6 октября. По его мнению, российский диктатор путин не шутит, когда "говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проигрывают".

Но паниковать не стоит. Есть четкая, жесткая реакция со стороны США, что даже риторика о применении ядерного оружия – недопустима.

После соответствующих заявлений со стороны Штатов и их ключевых европейских партнеров, риторика самой рф изменилась. Кремлевский рупор песков заявил, что возможность применения ядерного оружия и собственно ядерный сценарий – это безответственные заявления и поведение.

То есть превентивные меры США и партнеров на дипломатическом уровне возымели действие. Об этом говорит и то, что россия перешла от заявлений о возможности нанесения ядерного удара к проведению информационно-психологических операций (ИПСО) касательно ядерного вооружения. Это и информация о выходе с базы атомной подлодки К-329 "Белгород" с торпедами "Посейдон". И сообщения о перемещении ядерного поезда к границам Украины.

По сути, рф демонстрирует в информационном поле готовность к ядерной войне, тогда как на дипломатическом уровне заявляет о нежелательности подобного сценария.

Что касается возможной реакции США, то это будет не превентивный удар, о чем уже заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Речь идет об ответном, причем не ядерном, ударе высокоточным оружием по военной инфраструктуре рф, в том числе в Крыму.

Мир реально балансирует на грани ядерной войны. И не обязательно подталкивать к более радикальным сценариям заявлениями о необходимости нанесения превентивных ядерных ударов по рф. Победителей в данной войне не будет, учитывая, что ядерный потенциал рф соизмерим с ядерным потенциалом соответствующих европейских стран и США. А также – отсутствие информации о реальном состоянии ядерного потенциала россии. Последние ядерные испытания рф производила в 1996 году. И говорить о соответствии ее ядерного потенциала или ядерного щита заявленным военным доктринам самой рф – сложно.

Важно также понимать, что все "ядерные заявления" россиян отслеживаются не только на дипломатическом поприще, но и непосредственно военными специалистами, разного рода разведками.

На территории рф – 40 хранилищ ядерных боеголовок. Чтобы привести в боевую готовность пусковую установку, надо ядерный заряд переместить к месту пуска. Он фонит, дает излучение. И любое перемещение будет мгновенно зафиксировано иностранными разведками. Уверен, что в рф это прекрасно понимают. Как и то, что попытка применять ядерное оружие повлечет фатальные для самой россии последствия.

Что касается необходимости превентивных мер, о чём на днях заявил президент Украины Владимир Зеленский, после чего его пресс-секретарь уточнил, что речь об экономических санкциях, то 8-й пакет санкций от того же ЕС уже принят.

Причем принят аккурат ко дню рождения путина. Такой себе подарок. Четкий меседж, дающий понять – любые дальнейший действия будут губительны, прежде всего, для самой рф.

Кстати, стоит отметить, что после принятия россией решения о незаконной аннексии новых территорий Украины успешное продвижение ВСУ и деоккупация наших территорий не прекращается. А нанесение в ответ ядерного удара (на что дает возможность военная доктрина страны-агрессора) рф не рассматривается. И во многом – благодаря реакции Запада на ядерные угрозы. Реакции жесткой и категоричной.