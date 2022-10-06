Потолок цен на нефть и ограниченный доступ к технологиям. Главное о санкциях ЕС против россии

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкции против россии за вторжение в Украину и псевдореферендумы

Европейский союз утвердил и сегодня официально опубликовал в журнале восьмой пакет санкций против россии в ответ на агрессию против Украины, проведение на оккупированных территориях псевдореферендумов об аннексии, мобилизацию дополнительных войск и ядерный шантаж. Под ограничения попал экспорт в россию, запрещен доступ к технологиям и оборудованию Запада, дополнительно применены санкции к физическим и юридическим лицам.

Рассказываем подробнее, против каких сфер ввели ограничения и какое значение они будут иметь:

Потолок цен на нефть

Лимит цены на нефть позволит европейским операторам осуществлять транспортировку российской нефти в третьи страны, но при одном условии: цена останется под заранее установленным "потолком".

Это уменьшит доходы россии, сохраняя продолжение поставок и мировые энергетические рынки. Это также поможет справиться с инфляцией и одновременно поддерживать стабильность затрат на электроэнергию, когда высокие затраты вызывают большую обеспокоенность европейцев, отметили в ЕС.

Установка потолка цен на нефть координировалась с G7 и вступит в силу после 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для очищенных нефтепродуктов после дальнейшего решения Совета ЕС.

Одновременно с оглашением санкций ЕС ОПЕК+ (организация экспортеров нефти) решила сократить на 2 млн баррелей в день выпуск нефти. Это уже успело повысить цену на нефть на 1%. Таким образом, на нефти смогут зарабатывать больше всего, кроме россии.

Ограниченный доступ к технологиям и углю

Введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа россии к военным, промышленным и технологическим элементам. Это в том числе:

запрещение экспорта угля, в том числе коксового (используется российскими промышленными предприятиями),

электроника (компоненты, используемые для изготовления русского оружия),

технические предметы, используемые в авиационном секторе,

некоторые химические вещества

запрещен экспорт стрелкового оружия.

Санкции на импорт

Были согласованы дополнительные ограничения на импорт на сумму почти 7 миллиардов евро, это:

запрет на импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали (с учетом переходного периода для некоторых полуфабрикатов),

машин и приборов,

пластмассы,

транспортных средств,

текстиля, обуви, кожи, керамики, сигарет,

некоторых химических продуктов,

ювелирные изделия.

Запрет оказывать услуги и занимать должности

Сегодняшний пакет запрещает гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий.

Пакет запрещает все операции с русским морским реестром, добавляя его в список государственных предприятий, на которые распространяется запрет на операции.

Запрещается предоставлять россиянам финансовые, ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги. Это потенциально ослабит промышленный потенциал россии, поскольку он сильно зависит от импорта этих услуг.

россиянам будет запрещено пользоваться европейскими криптокошельками.

Расширенный список адресных санкций

Дополнительно применены санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской оккупации, незаконной аннексии и фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе россии, например высокопоставленные и военные должностные лица, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы.

ЕС также продолжает ограничивать актеров, распространяющих дезинформацию о войне. Мероприятия направлены на ключевых лиц, принимающих решения, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Реакция на введение санкций: Могли быть сильнее

Санкции не предусматривают введения мер, на которых настаивают Польша и страны Балтии, включая полный запрет на сотрудничество в атомной энергетике, импорт алмазов и внесение в черный список патриарха Кирилла. Посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что санкции могли бы быть сильнее, передает "Радио Свобода".

"Пакет мог быть гораздо сильнее. Но учитывая, что нам нужно единодушие… важно, чтобы у нас был такой сильный ответ на последние агрессивные шаги россии", — заявил Садось.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приветствовала соглашение о восьмом пакете санкций:

"Мы никогда не согласимся на фиктивные референдумы Путина или какую-либо аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять кремль платить", — сказала она.