Стеля цін на нафту та обмежений доступ до технологій. Головне про санкції ЄС проти росії

Євросоюз затвердив восьмий пакет санкції проти рф за вторгнення в Україну та псевдореферендуми

Європейський союз затвердив і сьогодні офіційно опублікував у журналі восьмий пакет санкцій проти росії, який є відповіддю на агресію проти України, проведення на окупованих територіях псевдореферендумів про анексію, мобілізацію додаткових військ та ядерний шантаж. Під обмеження потрапив експорт до росії, заборонений доступ до технологій і обладнання Заходу, додатково застосовано санкції до фізичних та юридичних осіб.

Розповідаємо детальніше, проти яких сфер ввели обмеження та яке значення вони матимуть:

Стеля цін на нафту

Ліміт ціни на нафту дозволить європейським операторам здійснювати транспортування російської нафти до третіх країн, але за одної умови: ціна залишиться під заздалегідь встановленою "стелею".

Це зменшить доходи росії, водночас зберігаючи продовження поставок та світові енергетичні ринки. Це також допоможе впоратися з інфляцією та одночасно підтримувати стабільність витрат на електроенергію коли високі витрати викликають велику стурбованість європейців, зазначили в ЄС.

Встановленні стелі цін на нафту координувалося з G7 і набуде чинності після 5 грудня 2022 для сирої нафти та 5 лютого 2023 для очищених нафтопродуктів після подальшого рішення Ради ЄС.

Одночасно з оголошенням санкцій ЄС ОПЕК+ (організація експортерів нафти) вирішила скоротити на 2 млн барелів на день випуск нафти. Це вже встигло підвищити ціну на нафту на 1 %. Таким чином на нафті зможуть заробляти більше всі, крім росії.

Обмежений доступ до технологій та вугілля

Запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу росії до військових, промислових та технологічних елементів. Це в тому числі:

заборона експорту вугілля, в тому числі коксового (використовується російськими промисловими підприємствами),

електроніка (компоненти, що використовуються для виготовлення російської зброї),

технічні предмети, що використовуються в авіаційному секторі,

деякі хімічні речовини

заборонено експорт стрілецької зброї.

Санкції на імпорт

Було погоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро, це:

заборона на імпорт російської готової продукції та напівфабрикатів зі сталі (з урахуванням перехідного періоду для деяких напівфабрикатів),

машин та приладів,

пластмаси,

транспортних засобів,

текстилю, взуття, шкіри, кераміки, цигарок,

деяких хімічних продуктів,

незолоті ювелірних виробів.

Заборона надавати послуги і обіймати посади

Сьогоднішній пакет забороняє громадянам ЄС займати посади в керівних органах деяких державних підприємств.

Пакет забороняє всі операції з російським морським реєстром, додаючи його до списку державних підприємств, на які поширюється заборона на операції.

Заборонено надавати росіянам фінансові, ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги. Це потенційно послабить промисловий потенціал росії, оскільки вона сильно залежить від імпорту цих послуг.

росіянам буде заборонено користуватися європейськими криптогаманцями.

Розширений список адресних санкцій

Додатково застосовано санкції до фізичних та юридичних осіб, причетних до російської окупації, незаконної анексії та фіктивних "референдумів" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Сюди також входять фізичні та юридичні особи, які працюють в оборонному секторі рф, наприклад високопоставлені та військові посадові особи, а також компанії, що підтримують російські збройні сили.

ЄС також продовжує обмежувати акторів, які поширюють дезінформацію про війну. Заходи спрямовані на ключових осіб, які приймають рішення, олігархів, високопоставлених військових і пропагандистів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Реакція на запровадження санкцій: Могли бути сильнішими

Санкції не передбачають запровадження заходів, яких прагнуть Польща та країни Балтії, включаючи повну заборону на співпрацю в атомній енергетиці, імпорт алмазів і внесення в чорний список патріарха Кирила. Посол Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що санкції могли би й бути сильнішими, передає "Радіо Свобода"

"Пакет міг бути набагато сильнішим. Але враховуючи, що нам потрібна одностайність… важливо, щоб у нас була така сильна відповідь на останні агресивні кроки росії", — заявив Садось.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду щодо восьмого пакету санкцій:

"Ми ніколи не погодимося на фіктивні референдуми Путіна чи будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати кремль платити", — сказала вона.