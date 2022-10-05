Поразка союзників? ЄС прибрав зі списку санкцій компанію, яка приносить путіну чималі гроші

Компанію, яка була у санкційному списку ЄС, в останній момент виключили з нього

Члени Європейського Союзу у середу, 5 жовтня, погодили восьмий пакет санкцій проти РФ у відповідь на спробу анексії територій України. Однак зі списку компаній, проти яких мали ввести обмеження, прибрали російське алмазодобувне підприємство, яке принесло кремлю серйозні доходи. Як повідомляє EUobserver, мова про групу компаній "Алроса".

За даними видання, цей алмазовидобувний гігант фінансував новий підводний човен для РФ, а також віддавав мільярди євро на рік у військовий гаманець кремля та самого путіна, який нібито в закритих колах хвалився, що компанія забезпечує йому "серйозні" доходи.

Зазначається, що Єврокомісія пропонувала внести обмеження проти компанії "Алроса" у восьмий пакет санкцій, але на початку жовтня компанію прибрали з відповідного списку. У МЗС Бельгії ситуацію відмовилися коментувати після того, як дипломати та лобісти Антверпенського алмазного центру попередили, що припинення експорту алмазів з РФ вдарить по Бельгії, призвівши до втрати тисяч робочих місць в Антверпені, де знаходиться найбільша у світі алмазна біржа.

Журналісти видання пишуть, що виключення "Алроси" з санкційного списку говорить про поразку країн Балтії, Ірландії та Польщі, які спершу виступали за повну заборону російських алмазів, потім за заборону непромислових алмазів, а в результаті відмовилися навіть від санкцій проти "Алроси".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні запровадили санкції проти понад 3,6 тисячі фізичних та юридичних осіб з РФ. Крім рядових путінських поплічників, до нового санкційного списку увійшли родичі та діти диктатора.