Санкції проти дітей та родичів путіна: з'явилися нові деталі рішення РНБО

Крім близьких родичів диктатора до списку увійшли олігархи, артисти, пропагандисти, високопосадовці, представники збройних сил рф та інші

В Україні запровадили низку обмежувальних заходів проти понад 3,6 тисячі фізичних та юридичних осіб з росії. Крім рядових путінських поплічників до нового санкційного списку увійшли й родичі та діти диктатора.

Відповідну інформацію у суботу, 1 жовтня, повідомили у Міністерстві економіки України, відзначивши, що напередодні РНБО ухвалила рішення стосовно впровадження нового пакету обмежень проти росіян.

Хто потрапив до санкційного списку

Відомство ухвалило перелік, до якого увійшли більше 3,6 тисячі фізичних та юридичних осіб російської федерації, а саме:

діти та родичі путіна;

особи з близького оточення російського диктатора;

представники регіональної еліти, а також владних органів росії;

бізнесмени та особи з близького оточення російської олігархії;

артисти, пропагандисти (у тому числі й громадяни України);

зрадники, колаборанти;

посадовці державних корпорацій у рф;

особи, які займають вищі керівні посади у російських збройних силах;

працівники так званих "урядів "лнр" і "днр", "влади" анексованого Криму, а також ватажки незаконних збройних формувань, які ведуть свою діяльність на українських територіях.

Крім того, в Україні схвалили санкційний список осіб, серед яких так звані "міжнародні спостерігачі", які брали участь у псевдореферендумах на окупованих росією територіях тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Сполучених Штатах Америки ввели низку обмежень проти російських чиновників, до списку яких увійшли голова центробанку ельвіра набіулліна та її заступники.