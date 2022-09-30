Новий удар по росії: США та Великобританія вводять свіжі санкції

Санції введені і проти деяких іноземних компаній

США запровадили нові санкції проти росії, до списку увійшли десятки фізичних та юридичних осіб – зокрема члени сімей медведєва та мішустіна, члени Ради Федерації, голова Центробанку ельвіра набіулліна тощо.

Як зазначається у прес-релізі Мінфіну Сполучених Штатів Америки, у санкційному списку з’явилися 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу, троє ключових керівників російської фінансової інфраструктури, найближчі родичі деяких російських високопосадовців, а також 278 членів російського парламенту за сприяння проведенню росією фейкових "референдумів" та спробі анексії українських територій.

Серед них найвідомишими є родичі міністра оборони рф сергія шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки рф дмитра медвєдєва, мера москви сергія собяніна, глава Центробанку ельвіра набіулліна та її заступники, депутатка рф валентина терешкова.

Також США ввели санкції за підтримку росії проти 57 юридичних осіб з Китаю, Білорусії та Вірменії. Тепер вони в переліку організацій, які порушують експортний контроль Сполучених Штатів.

До того ж, Державний департамент запроваджує візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців російської федерації, білоруських військових посадовців та російських маріонеток, які діють на окупованих росією територіях України.

У свою чергу Великобританія також запровадила санкції проти набіулліної. Згідно із обмеженнями, її активи у Британії, якщо вони є, будуть заморожені, а в’їзд до країни – заборонений.

Як повідомляв "Телеграф" нещодавно, Україна готує санкції проти російських олігархів — серед них одні з найбагатших людей росії.