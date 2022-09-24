В парламенті Фінляндії закликають запровадити санкції ЄС проти "Росатому"

"Росатом" тісно пов’язаний із військово-промисловим комплексом Росії

На підставі зв'язків російської корпорації "Росатом" із ВПК РФ, а також на підставі участі "Росатома" у захопленні Запорізької ядерної електростанції необхідно запровадити санкції ЄС проти цієї компанії та припинити з нею будь-яку співпрацю.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Фінляндії, член комітету з оборони Андерс Адлеркройц.

"Я підтримую запровадження санкцій ЄС проти "Росатому". У Фінляндії ми закрили проект "Росатому" після російського вторгнення в Україну. "Росатом" тісно пов'язаний із військово-промисловим комплексом Росії, ця компанія брала участь у захопленні Запорізької ядерної станції. Такі зв'язки з російською військовою машиною самі собою більш ніж достатня підстава для введення санкцій", — заявив політик.

"Будь-яка співпраця з "Росатомом" має бути припинена", — підсумував Андерс Адлеркройц.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Фінляндія розірвала контракт з "Росатомом" на будівництво АЕС. Серед причин зазначаються значні затримки з боку RAOS Project та її нездатність реалізувати проект. Також у заяві наголошується, що ситуація в Україні підвищила ризики для здійснення проекту.