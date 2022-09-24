В парламенте Финляндии призывают ввести санкции ЕС против "Росатома"

"Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом России

На основании связей российской корпорации "Росатом" с ВПК РФ, а также на основании участия "Росатома" в захвате Запорожской ядерной электростанции необходимо ввести санкции ЕС против данной компании и прекратить с ней любое сотрудничество.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Финляндии, член комитета по обороне Андерс Адлеркройц.

"Я поддерживаю введение санкций ЕС против "Росатома". В Финляндии мы закрыли проект "Росатома" после российского вторжения в Украину. "Росатом" тесно связан с военно-промышленным комплексом России, эта компания участвовала в захвате Запорожской ядерной станции. Такие связи с российской военной машиной сами по себе более чем достаточное основание для введения санкций", — заявил политик.

"Любое сотрудничество с "Росатомом" должно быть прекращено", — подытожил Андерс Адлеркройц.

Напомним, как сообщалось ранее Финляндия расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС. Среди причин указываются значительные задержки со стороны RAOS Project и ее неспособность реализовать проект. Также в заявлении отмечается, что ситуация в Украине повысила риски для осуществления проекта.