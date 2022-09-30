Новый удар по россии: США и Великобритания вводят свежие санкции

Санции введены и против некоторых иностранных компаний

США ввели новые санкции против россии, в список вошли десятки физических и юридических лиц – в том числе члены семей медведева и мишустина, члены Совета Федерации, глава Центробанка эльвира набиуллина и т.д.

Как отмечается в пресс-релизе Минфина Соединенных Штатов Америки, в санкционном списке появились 14 юридических лиц из российского военно-промышленного комплекса, трое ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайшие родственники некоторых российских чиновников, а также 278 членов российского парламента при содействии проведению фейковых "референдумов" и попытке аннексии украинских территорий.

Среди них наиболее известны родственники министра обороны рф сергея шойгу, супруга и сын заместителя секретаря Совета безопасности рф дмитрия медведева, мэра москвы сергея собянина, глава Центробанка эльвира набиуллина и его заместители, депутат рф валентина терешкова.

США ввели санкции за поддержку россии против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Также США ввели санкции за поддержку россии против 57 юридических лиц из Китая, Беларуси и Армении. Теперь они в перечне организаций, нарушающих экспортный контроль Соединенных Штатов.

К тому же, Государственный департамент вводит визовые ограничения в отношении 910 человек, в том числе военнослужащих российской федерации, белорусских военных чиновников и российских муртадов, действующих на оккупированных россией территориях Украины.

В свою очередь, Великобритания также ввела санкции против набиуллиной. Согласно ограничениям, ее активы в Британии, если они есть, будут заморожены, а въезд в страну запрещен.

Как сообщал "Телеграф" недавно, Украина готовит санкции против российских олигархов — среди них одни из самых богатых людей россии.