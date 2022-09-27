Украина готовит санкции против российских олигархов: первые фамилии уже известны

Ограничения могут ввести против Фридмана и Лисина, считающихся одними из самых богатых людей России

Украина в ближайшие полгода может ввести новый пакет санкций против РФ – первыми в списке, вероятно, будут российские олигархи. В документах, оказавшихся в распоряжении украинских журналистов, фигурируют фамилии Михаила Фридмана из "Альфагруп", якобы желавшего получить украинское гражданство, а также самого богатого человека России Владимира Лисина.

Об этом во вторник, 27 сентября, сообщило издание "Экономическая правда", отметив, что Национальное агентство по предотвращению коррупции предлагает объявить весь перечень санкций до января 2023 года.

Первыми в санкционном списке Украины станут российские олигархи. СНБО, по данным источников журналистов, может принять первые решения по ним уже в ближайшее время. Судьба Фридмана и Лисина, якобы оказавшихся в списке ограничений, не обойдет и других российских олигархов.

Точных фамилий пока не называют, однако источники утверждают, что 19 сентября в Офисе президента прошло отдельное совещание, на котором обсуждались российские акционеры "Альфа-банка". А собеседник с СНБО в это время сообщил, что санкции против них готовятся и, прежде всего, речь идет об олигархе Фридмане.

Напомним, что российский миллиардер Михаил Фридман, родившийся в украинском Львове, осудил политику российского диктатора Путина и войну в Украине. Позже в СМИ появилась информация, что он якобы стремится получить гражданство Украины, однако в офисе президента отметили, что таких разговоров с россиянином не ведется.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Украины вскоре могут ввести санкции против Российской православной церкви — в частности, в отношении патриарха Кирилла и 7 других ее представителей.