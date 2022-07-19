Украинские паспорта олигархов Фридмана и Авена вызвали ажиотаж в сети: кто это такие и правда ли они сменили гражданство

Олигархи якобы обещали перевести свой бизнес в Украину, первым может стать "Альфабанк Украина"

Информация о том, что владельцы российской Альфагрупп – миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен получили украинское гражданство, во вторник вечером вызвала огромный резонанс в украинском сегменте соцсетей.

О факте получения паспортов сообщил российский коллекционер и критик власти в РФ Марат Гельман на своей странице в соцсетях.

"Пётр Авен и Михаил Фридман стали гражданами Украины. Закрытый указ вчера вечером подписал Зеленский вчера. Свой бизнес бизнесмены перерегистрируют в Украине и станут налоговыми резидентами страны", — утверждает Гельман.

И хоть подтверждения этой информации не нашлось, а российская Альфа-групп даже опубликовала опровержение, даже на уровне слухов информация очень важная и интересная.

Надо сказать, что и Фридман, и Авен являются одними из крупнейших российских бизнесменов, входящих в ТОП-30 богачей страны-оккупанта, чьи состояния оцениваются примерно в 13,3 млрд дол. и 5,3 млрд дол. соответственно.

Основным активом обоих является российская "Альфагрупп", имеющая интересы в финансовых услугах (Альфа-банк), лизинге, страховании, инвестициях, телекоммуникациях, ритейле, водоснабжении и водоотведении, производстве минеральной воды и недвижимости.

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Формально "Альфагрупп" принадлежит целому ряду российских бизнесменов через фирму зарегистрированную в офшорной зоне Гибралтара — Ctf Holdings LIMITED.

Михаил Фридман стоял у истоков создания группы, в то время как Петр Авен пришел в бизнес с гослужбы в 90-х годах, побывав перед этим министром внешних связей рф.

Оба российских бизнесмена еще 28 февраля попали под персональные санкции ЕС из-за российской агрессии против Украины, а уже 1 марта вышли из совета директоров ряда принадлежащих им компаний – "Альфабанка", "Вымпелкома" и "L1 Retail". А Фридман жаловался СМИ рф что не мог заплатить уборщице в Лондоне, так как не имеет наличных денег, а все карты были заблокированы.

При этом Фридман уже с самого начала российского вторжения осудил данный шаг своей власти, а в СМИ периодически появлялась информация о его желании получить украинское гражданство.

В мае украинский "Форбс" сообщил, что "Альфабанк-Украина" намерен увеличить свой капитал на 1 миллиард долларов (на тот момент капитализация составляла 0,5 миллиарда), которые вольют его владельцы, в их числе Фридман и Авен, что должно помочь им снять с себя санкции.

Сам "Альфабанк" в Украине начал свой ребрендинг, пытаясь избавиться от ассоциаций со страной-оккупантом переименовав банковское учреждение в "Сенс Банк". По размеру активов банковское учреждение занимает 5-е место в рейтинге украиснких банков – 123,77 млрд грн на 1 марта.

Ранее украинские власти опровергали существование каких-то переговоров с Михаилом Фридманом по поводу его возможного получения им гражданства Украины.