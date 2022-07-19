Українські паспорти олігархів Фрідмана та Авена викликали ажіотаж у мережі: хто це такі і чи правда вони змінили громадянство

Олігархи нібито обіцяли перевести свій бізнес в Україну, першим може стати Альфабанк Україна

Інформація про те, що власники російської Альфагруп – мільярдери Михайло Фрідман та Петро Авен отримали українське громадянство, у вівторок увечері викликала величезний резонанс в українському сегменті соцмереж.

Про факт отримання паспортів повідомив російський колекціонер та критик влади у РФ Марат Гельман на своїй сторінці у соцмережах.

"Петр Авен та Михайло Фрідман стали громадянами України. Закритий указ учора ввечері підписав Зеленський. Свій бізнес бізнесмени перереєструють в Україні та стануть податковими резидентами країни", — стверджує Гельман.

І хоч підтвердження цієї інформації не знайшлося, а російська Альфа-груп навіть опублікувала спростування, навіть на рівні чуток інформація дуже важлива та цікава.

Треба сказати, що і Фрідман, і Авен є одними з найбільших російських бізнесменів, що входять до ТОП-30 багатіїв країни-окупанта, стани яких оцінюються приблизно в 13,3 млрд дол. та 5,3 млрд дол. відповідно.

Основним активом обох є російська "Альфагруп", яка має інтереси у фінансових послугах (Альфа-банк), лізингу, страхуванні, інвестиціях, телекомунікаціях, рітейлі, водопостачанні та водовідведенні, виробництві мінеральної води та нерухомості.

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Формально "Альфагруп" належить цілій низці російських бізнесменів через фірму зареєстровану в офшорній зоні Гібралтару — Ctf Holdings LIMITED.

Михайло Фрідман стояв біля джерел створення групи, тоді як Петро Авен прийшов у бізнес з держслужби в 90-х роках, побувавши перед цим міністром зовнішніх зв’язків росії.

Обидва російські бізнесмени ще 28 лютого потрапили під персональні санкції ЄС через російську агресію проти України, а вже 1 березня вийшли з ради директорів низки компаній, що їм належать — "Альфабанку", "Вимпелкому" та "L1 Retail". А Фрідман скаржився ЗМІ росії, що не міг заплатити прибиральниці в Лондоні, тому що не має готівки, а всі карти були заблоковані.

При цьому Фрідман вже з самого початку російського вторгнення засудив цей крок своєї влади, а в ЗМІ періодично з’являлася інформація про його бажання набути українського громадянства.

У травні український "Форбс" повідомив, що "Альфабанк-Україна" має намір збільшити свій капітал на 1 мільярд доларів (на той момент капіталізація становила 0,5 мільярда), які увіллють його власники, серед них Фрідман та Авен, що має допомогти їм зняти із себе санкції.

Сам "Альфабанк" в Україні розпочав свій ребрендинг, намагаючись позбутися асоціацій з країною-окупантом перейменувавши банківську установу на "Сенс Банк". За розміром активів банківська установа посідає 5-е місце у рейтингу українських банків – 123,77 млрд грн на 1 березня.

Раніше українська влада спростовувала існування якихось переговорів із Михайлом Фрідманом щодо можливого отримання ним громадянства України.