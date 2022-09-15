Обхода санкций не будет: Казахстан подставил еще одну подножку россии
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Страна таким образом избежала вторичных санкций
Казахстан перевел торговлю с россией под санкционный контроль США и продолжает отказывать Москве в просьбе наладить торговлю в обход ограничений.
Как сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах Съезда лидеров мировых и традиционных религий, его стране удастся избежать вторичных санкций. Его слова передает Orda.kz.
Он отметил, что сделки тех компаний, которые потенциально могут нарушить санкционный режим, находятся под контролем представителей США и ЕС.
"У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций", — сказал Тлеуберди.
Чиновник заверил, что вторичные ограничения против Казахстана вводиться не будут, так как страна успешно избегает нарушения санкционного режима против россии.
Стоит также отметить, что после начала вторжения россии в Украину, Казахстан серьезно озаботился вопросами собственной безопасности и принял решение увеличить оборонный бюджет на один миллиард долларов. Кроме того, Нур-Султан начал отдаляться от москвы и искать новых союзников, в частности уже были проведены переговоры с США, ЕС, Китаем и Турцией.