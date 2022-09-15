Обходу санкцій не буде: Казахстан підставив ще одну підніжку росії

Країна таким чином уникла вторинних санкцій

Казахстан перевів торгівлю з росією під санкційний контроль США і продовжує відмовляти Москві у проханні налагодити торгівлю в обхід обмежень.

Як повідомив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді у кулуарах З’їзду лідерів світових та традиційних релігій, його країні вдасться уникнути вторинних санкцій. Його слова передає Orda.kz.

Він зазначив, що угоди тих компаній, які потенційно можуть порушити режим санкцій, знаходяться під контролем представників США та ЄС.

"У нас створена урядова робоча група щодо недопущення негативного впливу антиросійських санкцій на нашу економіку, у тому числі щодо недопущення вторинних санкцій", — сказав Тлеуберді.

Чиновник запевнив, що вторинні обмеження проти Казахстану не вводитимуться, оскільки країна успішно уникає порушення санкційного режиму проти росії.

Варто також зазначити, що після початку вторгнення росії в Україну Казахстан серйозно перейнявся питаннями власної безпеки і прийняв рішення збільшити оборонний бюджет на один мільярд доларів. Крім того, Нур-Султан почав віддалятися від Москви та шукати нових союзників, зокрема вже були проведені переговори зі США, ЄС, Китаєм та Туреччиною.