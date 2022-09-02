Казахстан віддаляється від росії, але допомагає путіну: журналіст вказав на цікавий нюанс

Постачання деяких товарів з Казахстану в росії зросли в рази

Казахстан допомагає росії обходити західні санкції, проте керівництво країни намагається дистанціюватися від кремля та налагодити добрі стосунки з Туреччиною та Китаєм.

На це у своєму телеграм-каналі звернув увагу шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар, який зазначив, що експорт продукції з Казахстану до росії помітно зріс протягом останніх трьох місяців першого півріччя 2022 року.

Зокрема зросли постачання:

смартфонів із 560 штук до 183 тисяч;

чіпів до карт з нуля до 387 тисяч;

будматеріалів, експорт яких зріс утричі;

автомобілів, яких завезли у 2,5 раза більше, ніж торік.

"Зауважу, що фактично йдеться про цифри, "нагуляні" за останні 3 місяці I півріччя, адже санкції проти рф реально запрацювали десь з квітня 2022 року", — зазначив Сохар.

Водночас він наголосив, що проросійське лобі в Казахстані підтримується колишнім президентом Нурсултаном Назарбаєвим та його людьми, а ось нинішній глава держави Касим-Жомрат Токаєв шукає нових орієнтирів для своєї країни.

Про це свідчить те, що Казахстан не визнавав "незалежність" ОРДЛО, скасував обов’язкове вивчення російської мови в школах, а також посилив співпрацю з Азербайджаном і Туреччиною.

Крім того, Сохар зазначив, що важливим є і те, що Токаєв оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів, метою яких, очевидно, є спроба позбавитися людей Назарбаєва при владі, а заразом і послабити вплив проросійського лобі.

"У зовнішній політиці Казахстан відійде від росії на ту відстань, яка не завадить йому будувати вигідні відносини з Китаєм, Туреччиною, монархіями Перської затоки", — підсумував він.

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Як повідомлялося раніше, напередодні Казахстан ухвалив рішення заборонити експорт зброї та товарів військового призначення. Про причини такого вчинку не повідомлялося, проте висловлювалася думка, що цим проросійське лобі спробувало закрити можливість постачати зброю Україні через треті країни.