Казахстан отдаляется от россии, но помогает путину: журналист указал на интересный нюанс

Поставки некоторых товаров из Казахстана в рф выросли в разы

Казахстан помогает россии обходить западные санкции, однако руководство страны пытается дистанцироваться от кремля и наладить хорошие отношения с Турцией и Китаем.

На это в своем телеграм-канале обратил внимание шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар, который отметил, что экспорт продукции из Казахстана в россию заметно вырос в последние три месяца первого полугодия 2022.

В частности возросли поставки:

смартфонов с 560 штук до 183 тысяч;

чипов к картам с ноля до 387 тысяч;

стройматериалов, экспорт которых вырос в три раза;

автомобилей, которых завезли в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

"Замечу, что фактически речь идет о цифрах, "нагулянных" за последние 3 месяца I полугодия, ведь санкции против рф реально заработали где-то с апреля 2022 года", — отметил Сохар.

Вместе с тем он подчеркнул, что пророссийское лобби в Казахстане поддерживается бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым и его людьми, а вот нынешний глава государства Касым-Жомрат Токаев ищет новых ориентиры для своей страны.

Об этом свидетельствует то, что Казахстан не стал признавать "независимость" ОРДЛО, отменил обязательное изучение российского языка в школах, а также усилил сотрудничество с Азербайджаном и Турцией.

Кроме того, Сохар отметил, что важным является и то, что Токаев объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов, целью которых, по всей видимости, является попытка избавиться от людей Назарбаева у власти, а заодно и ослабить влияние пророссийского лобби.

"Во внешней политике Казахстан отойдет от россии на то расстояние, которое не помешает ему строить выгодные отношения с Китаем, Турцией, монархиями Персидского залива", — подытожил он.

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Как сообщалось ранее, накануне Казахстан принял решение запретить экспорт оружия и товаров военного назначения. О причинах такого поступка не сообщалось, однако высказывалось мнение, что тем самым пророссийское лобби попыталось закрыть возможность поставлять оружие Украине через третьи страны.