Казахстан принял решение насчет экспорта оружия: при чем здесь Украина и россия

Причины такового решения не указываются

В Казахстане приняли решение на год запретить экспорт продукции военного назначения.

Как сообщается на сайте премьера страны Алихана Смаилова, такое решение было принято на заседании Комиссии по вопросам оборонной промышленности.

"Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что участники встречи поддержали эту идею.

Причины такого решения не указываются, однако накануне в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что Казахстан якобы намерен продавать оружие США и странам Восточной Европы, которое в дальнейшем могло быть переданным Украине. Впрочем, подтверждения этой информации не поступало.

Стоит также отметить, что после начала вторжения россии в Украину, Казахстан серьезно озаботился вопросами собственной безопасности и принял решение увеличить оборонный бюджет на один миллиард долларов. Кроме того, Нур-Султан начал отдаляться от москвы и искать новых союзников, в частности уже были проведены переговоры с США, ЕС, Китаем и Турцией.

Опасения Казахстана вполне могут быть оправданы, учитывая агрессивную риторику кремлевских чиновников в сторону соседней страны.