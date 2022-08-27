Казахстан ухвалив рішення щодо експорту зброї: до чого тут Україна та росія

Причини такого рішення не вказуються

У Казахстані ухвалили рішення на рік заборонити експорт продукції військового призначення.

Як повідомляється на сайті прем’єра країни Аліхана Смаїлова, таке рішення було ухвалено на засіданні Комісії з питань оборонної промисловості.

"Учасники розглянули пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Також там наголосили, що учасники зустрічі підтримали цю ідею.

Причини такого рішення не вказуються, проте напередодні в російських телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що Казахстан нібито має намір продавати зброю США та країнам Східної Європи, яка надалі могла бути передана Україні. Втім, підтвердження цієї інформації не надходило.

Варто також зазначити, що після початку вторгнення росії в Україну Казахстан серйозно перейнявся питаннями власної безпеки та прийняв рішення збільшити оборонний бюджет на один мільярд доларів. Крім того, Нурсултан почав віддалятися від Москви та шукати нових союзників, зокрема вже були проведені переговори зі США, ЄС, Китаєм та Туреччиною.

Побоювання Казахстану цілком можуть бути виправдані з огляду на агресивну риторику кремлівських чиновників у бік сусідньої країни.