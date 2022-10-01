Санкции против детей и родственников путина: появились новые детали решения СНБО
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Кроме близких родственников диктатора в список вошли олигархи, артисты, пропагандисты, чиновники, представители вооруженных сил рф и другие
В Украине ввели ряд ограничительных мер против более 3,6 тысячи физических и юридических лиц из россии. Помимо рядовых путинских приспешников в новый санкционный список вошли и родственники и дети диктатора.
Соответствующую информацию в субботу, 1 октября, сообщили в Министерстве экономики Украины, отметив, что накануне СНБО принял решение о внедрении нового пакета ограничений против россиян.
Кто попал в санкционный список
Ведомство приняло перечень, в который вошли более 3,6 тысячи физических и юридических лиц российской федерации, а именно:
- дети и родственники путина;
- лица из близкого окружения русского диктатора;
- представители региональной элиты, а также властных органов россии;
- бизнесмены и лица из близкого окружения российской олигархии;
- артисты, пропагандисты (в том числе и граждане Украины);
- предатели, коллаборанты;
- должностные лица государственных корпораций в рф;
- лица, занимающие высшие руководящие должности в русских вооруженных силах;
- работники так называемых "правительств "лнр" и "днр", "власти" аннексированного Крыма, а также предводители незаконных вооруженных формирований, которые ведут свою деятельность на украинских территориях.
Кроме того, в Украине одобрили санкционный список лиц, среди которых так называемые "международные наблюдатели", участвовавшие в псевдореферендумах на оккупированных россией территориях.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Соединенных Штатах Америки ввели ряд ограничений против российских чиновников, в список которых вошли глава центробанка эльвира набиуллина и ее заместители.