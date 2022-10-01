Санкции против детей и родственников путина: появились новые детали решения СНБО

Кроме близких родственников диктатора в список вошли олигархи, артисты, пропагандисты, чиновники, представители вооруженных сил рф и другие

В Украине ввели ряд ограничительных мер против более 3,6 тысячи физических и юридических лиц из россии. Помимо рядовых путинских приспешников в новый санкционный список вошли и родственники и дети диктатора.

Соответствующую информацию в субботу, 1 октября, сообщили в Министерстве экономики Украины, отметив, что накануне СНБО принял решение о внедрении нового пакета ограничений против россиян.

Кто попал в санкционный список

Ведомство приняло перечень, в который вошли более 3,6 тысячи физических и юридических лиц российской федерации, а именно:

дети и родственники путина;

лица из близкого окружения русского диктатора;

представители региональной элиты, а также властных органов россии;

бизнесмены и лица из близкого окружения российской олигархии;

артисты, пропагандисты (в том числе и граждане Украины);

предатели, коллаборанты;

должностные лица государственных корпораций в рф;

лица, занимающие высшие руководящие должности в русских вооруженных силах;

работники так называемых "правительств "лнр" и "днр", "власти" аннексированного Крыма, а также предводители незаконных вооруженных формирований, которые ведут свою деятельность на украинских территориях.

Кроме того, в Украине одобрили санкционный список лиц, среди которых так называемые "международные наблюдатели", участвовавшие в псевдореферендумах на оккупированных россией территориях.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Соединенных Штатах Америки ввели ряд ограничений против российских чиновников, в список которых вошли глава центробанка эльвира набиуллина и ее заместители.