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Санкции против детей и родственников путина: появились новые детали решения СНБО

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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россия получила очередные ограничения от Украины Новость обновлена 01 октября 2022, 14:29
россия получила очередные ограничения от Украины

Кроме близких родственников диктатора в список вошли олигархи, артисты, пропагандисты, чиновники, представители вооруженных сил рф и другие

В Украине ввели ряд ограничительных мер против более 3,6 тысячи физических и юридических лиц из россии. Помимо рядовых путинских приспешников в новый санкционный список вошли и родственники и дети диктатора.

Соответствующую информацию в субботу, 1 октября, сообщили в Министерстве экономики Украины, отметив, что накануне СНБО принял решение о внедрении нового пакета ограничений против россиян.

Кто попал в санкционный список

Ведомство приняло перечень, в который вошли более 3,6 тысячи физических и юридических лиц российской федерации, а именно:

  • дети и родственники путина;
  • лица из близкого окружения русского диктатора;
  • представители региональной элиты, а также властных органов россии;
  • бизнесмены и лица из близкого окружения российской олигархии;
  • артисты, пропагандисты (в том числе и граждане Украины);
  • предатели, коллаборанты;
  • должностные лица государственных корпораций в рф;
  • лица, занимающие высшие руководящие должности в русских вооруженных силах;
  • работники так называемых "правительств "лнр" и "днр", "власти" аннексированного Крыма, а также предводители незаконных вооруженных формирований, которые ведут свою деятельность на украинских территориях.

Кроме того, в Украине одобрили санкционный список лиц, среди которых так называемые "международные наблюдатели", участвовавшие в псевдореферендумах на оккупированных россией территориях.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Соединенных Штатах Америки ввели ряд ограничений против российских чиновников, в список которых вошли глава центробанка эльвира набиуллина и ее заместители.

Теги:
#Россия #Санкции #СНБО #Украинна