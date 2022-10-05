Голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений, що ЄС нас підтримуватиме, навіть собі на збиток

Європейський союз завершує розробку восьмого пакета санкцій проти російської федерації. Про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів. Аналогічну інформацію наводить BBC.

Узгодження цього пакета дається з величезним трудом. Перші санкції запроваджувалися відносно легко, бо були запрограмовані. І не так били по тих, хто їх вводить. А щодо нафти, газу – тут процес іде передбачувано складно, тривають торги, бо таки санкції б’ють по економіці самого Євросоюзу. І коли вони ухвалюють рішення, розуміючи, що самі собі шкодять, це завжди – "зі скрипом".

Різко Європа не обірве придбання тих самих російських енергоносіїв. Так, вона продовжить запроваджувати обмеження, які шкодять економіці росії. Але поетапно. Теоретично Європа може протягом кількох років радикально зменшити закупівлю нафти та газу в росії. Років, але не місяців. І це треба розуміти.

Ніхто не хоче діяти собі на збиток. Тому, коли зустрічаються ті ж міністри країн ЄС, вони шукають стабілізатори. Мовляв, ми йдемо на такий крок, але – як компенсуватимемо збитки. І починають ділити загальноєвропейські фонди. Іде певний торг. І низка країн Євросоюзу випрошує собі певні преференції. Зрозуміло, що просять більше, а одержують десь посередині. Як та ж Угорщина. Вона активно чинить опір санкціям, насамперед тому, що там економічна ситуація паршива, а не тому, що Орбан величезний друг путіна. І на сьогодні Орбан намагається внаслідок шантажу ЄС випросити пільги для своєї країни, рівень життя в якій значно нижчий, ніж, наприклад, у сусідній Словаччині. І війна для Орбана, і пов’язані з нею антиросійські санкції – можливість для шантажу ЄС. Чим він активно займається.

Щодо санкцій, то, гадаю, в урізаному вигляді приймуть восьмий пакет. Включаючи стелю ціни на нафту. Але з купою застережень. Тому що ніколи жодна країна не вбиватиме свою економіку заради іншої.

При цьому ЄС нас підтримував – і підтримуватиме. Навіть собі на збиток. Але не кардинально руйнуючи свою економіку.