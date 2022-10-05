Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что ЕС будет нас поддерживать, даже себе в убыток

Европейский союз завершает разработку восьмого пакета санкций против российской федерации. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Аналогичную информацию приводит ВВС.

Согласование этого пакета дается с огромным трудом. Первые санкции вводились относительно легко, потому что были запрограммированы. И не так били по тем, кто их вводит. А что касается нефти, газа – тут процесс идет предсказуемо сложно, идут торги, потому что таки санкции бьют по экономике самого Евросоюза. И когда они принимают решения, понимая, что сами себе вредят, это всегда – "со скрипом".

Резко Европа не оборвет приобретение тех же российских энергоносителей. Да, она продолжит вводить ограничения, которые вредят экономике россии. Но поэтапно. Теоретически Европа может в течение нескольких лет радикально уменьшить закупку нефти и газа у рф. Лет, но не месяцев. И это надо понимать.

Никто не хочет действовать себе в ущерб. Потому, когда встречаются те же министры стран ЕС, они ищут стабилизаторы. Мол, мы идем на такой шаг, но – как будем компенсировать убытки. И начинают делить общеевропейские фонды. Идет определенный торг. И ряд стран Евросоюза выпрашивают себе определенные преференции. Понятно, что просят больше, а получают где-то посередине. Как та же Венгрия. Она активно противится санкциям, прежде всего потому, что там экономическая ситуация паршивая, а не потому что Орбан огромный друг путина. И на сегодняшний день Орбан пытается за счет шантажа ЕС выпросить льготы для своей страны, уровень жизни в которой значительно ниже, чем, например, в соседней Словакии. И война для Орбана, и связанные с ней антироссийские санкции – возможность для шантажа ЕС. Чем он активно и занимается.

Что касается санкций, то, думаю, в урезанном виде примут восьмой пакет. Включая потолок цен на нефть. Но с кучей оговорок. Потому что никогда ни одна страна не будет убивать свою экономику ради другой.

При этом ЕС нас поддерживал – и будет поддерживать. Даже себе в убыток. Но не кардинально разрушая собственную экономику.