Поражение союзников? ЕС убрал из списка санкций компанию, которая приносит путину немалые деньги

Компанию, находившуюся в санкционном списке ЕС, в последний момент исключили из него

Члены Европейского Союза в среду, 5 октября, согласовали восьмой пакет санкций против РФ в ответ на попытку аннексии территорий Украины. Однако из списка компаний, против которых должны были ввести ограничения, убрали российское алмазодобывающее предприятие, принесшее кремлю серьезные доходы. Как сообщает EUobserver, речь о группе компаний "Алроса".

По данным издания, этот алмазодобывающий гигант финансировал новую подлодку для рф, а также отдавал миллиарды евро в год в военный кошелек кремля и самого путина, который якобы в закрытых кругах хвастался, что компания обеспечивает ему "серьезные" доходы.

Отмечается, что Еврокомиссия предлагала внести ограничения против компании "Алроса" в восьмой пакет санкций, но в начале октября компания была убрана из соответствующего списка. В МИД Бельгии ситуацию отказались комментировать после того, как дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что прекращение экспорта алмазов из рф ударит по Бельгии, приведя к потере тысяч рабочих мест в Антверпене, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

Журналисты издания пишут, что исключение "Алросы" из санкционного списка говорит о поражении стран Балтии, Ирландии и Польши, сначала выступавших за полный запрет российских алмазов, затем за запрет непромышленных алмазов, а в результате отказавшихся даже от санкций против "Алросы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине ввели санкции против более 3,6 тысячи физических и юридических лиц из рф. Кроме рядовых путинских приспешников, в новый санкционный список вошли родственники и дети диктатора.