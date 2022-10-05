кремль будет платить: в ЕС согласовали новый пакет санкций против россии

Государства - члены ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций

Послы стран — членов Европейского союза согласовали новый санкционный пакет против российской федерации. Он был разработан в ответ на попытки россии аннексировать четыре территории Украины, а именно Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также провести псевдореферендумы на оккупированных украинских землях.

Соответствующую информацию в среду, 5 октября, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отметив, что ЕС и дальше настроен на то, чтобы вынуждать россию платить за ее военные преступления против Украины.

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов относительно восьмого пакета санкций. Мы двигались быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни на фиктивные референдумы путина, ни на любую аннексию Украины. Мы настроены и дальше заставлять кремль платить", — сказала она.

Напомним, что в восьмом санкционном пакете ЕС планирует ограничить импорт российской продукции, расширить списки товаров, которые не будут поставляться в россию, запретить ряд дополнительных услуг для граждан рф, ввести границу на нефтяные цены и т. д.

Ранее Телеграф сообщал, как Украина подготовила ряд санкционных ограничений для многих российских олигархов. В списке фигурируют фамилии Михаила Фридмана из "Альфагруп", а также самого богатого человека россии Владимира Лисина.