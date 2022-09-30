Санкции Украины против 1300 россиян: кто из олигархов и путинцев в списке

Украина синхронизировала санкционный список с США и ЕС

Новые санкции Украины против россии являются синхронизацией санкционных списков США и ЕС с украинским. Таким образом ограничения будут введены против более чем тысячи значимых россиян.

Как сообщил в эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, в новом списке появилось очень много имен и названий компаний, а работы над ним велись очень долго.

"Сегодня закончилась письменная процедура в отношении санкций, у них большой пакет российских олигархов, промышленных компаний, чиновников, депутатов Госдумы рф – там тысячи фамилий, тысячи компаний", — сказал он, однако имен называть не стал.

Вместе с тем, как сообщает Экономическая правда со ссылкой на свои источники, синхронизация была завершена полностью, а в список попали более 1300 лиц.

"Синхронизация с западными санкциями вся, участники референдумов, Медведчук и окружение, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лебедев, Фридман", — отметил он.

Как сообщалось ранее, США и Британия вводят новые санкции против ряда российских чиновников. Среди них глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители.