Санкції України проти 1300 росіян: хто з олігархів та путінців у списку

Україна синхронізувала список санкцій зі США та ЄС

Нові санкції України проти росії є синхронізацією списків санкцій США та ЄС з українською. Таким чином, обмеження будуть введені проти більш ніж тисячі значних росіян.

Як повідомив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данилов, у новому списку з’явилося дуже багато імен та назв компаній, а роботи над ним велися дуже довго.

"Сьогодні закінчилася письмова процедура щодо санкцій, у них великий пакет російських олігархів, промислових компаній, чиновників, депутатів Держдуми рф — там тисячі прізвищ, тисячі компаній", — сказав він, проте імен називати не став.

Водночас, як повідомляє Економічна правда з посиланням на свої джерела, синхронізацію було завершено повністю, а до списку потрапили понад 1300 осіб.

"Синхронізація із західними санкціями вся, учасники референдумів, Медведчук та оточення, Янукович, Курченко, Дерипаска, Лебедєв, Фрідман", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, США та Британія вводять нові санкції проти низки російських чиновників. Серед них голова Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники.