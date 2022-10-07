Угроза достигла пика: Байден серьезно оценил риск ядерного удара

США до конца будут пытаться разрешить конфликт дипломатическим путем

С момента объявления россией частичной мобилизации, когда президент российской федерации владимир путин в очередной раз пригрозил миру применением оружия массового поражения, эскалация вокруг этого заявления непрерывно начала расти до невиданных масштабов. Считается, что в настоящее время угроза ядерного удара является самой высокой со времен Карибского ракетного кризиса.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время своей речи в Нью-Йорке в четверг, 6 октября. Он отметил, что путин не шутит, когда "говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проиграют".

"Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса. Я не думаю, что существует такая вещь, как способность легко использовать тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", — заявил Байден.

Кроме того, Байден сказал, что он и официальные лица США ищут дипломатический выход. По словам президента, в США пытаются выяснить, "где он (путин – ред.) оказывается в таком положении, чтобы не только не потерять лицо, но и не потерять значительную власть в россии?".

"У нас нет никакой информации, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания, и у нас нет оценок, что президент путин принял решение о применении ядерного оружия". – добавил американский президент.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент США выступил на Генассамблее ООН с заявлением о том, что ядерные угрозы путина безрассудны. К тому же он добавил, что россии никто не угрожал, чтобы она применяла такое серьезное оружие.