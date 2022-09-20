"Помста неминуча": хакери отримали дані про найманців ПВК "Вагнер"

Дані про російських найманців потрапили до рук українських хакерів

Хакери зламали сайт групи "Вагнер" та отримали доступ до всіх даних найманців, які воюють проти України у складі окупаційної армії.

Про це йдеться у телеграм-каналі IT Army Of Ukraine, міжнародної спільноти фахівців з усього світу, які об’єдналися після початку російського вторгнення до України.

"Усі персональні дані найманців у нас! Кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча", — йдеться у повідомленні.

Це повідомлення пізніше також розмістив у своєму телеграм-каналі глава Мінцифри Михайло Федоров.

Як повідомлялося раніше, напередодні хакери атакували російський пропагандистський Telegram-канал під назвою Reverse side of the medal, який зв’язується з ПВК "Вагнера". Після злому вони включили там емодзі з прапорами України та емблемами "Азова" та "Кракена".

А в п’ятницю, 16 вересня, на головній сторінці сайту Московського обленерго хакери поставили картинку з палаючим кремлем, а поряд з ним фото крокуючого секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова у білому костюмі.