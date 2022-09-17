Кремль у вогні і додатковий сюрприз: хакери зламали російські сайти

Цього разу постраждали два російські сайти, один з них вже не працює

Хакери не один раз працювали на українському кіберфронті з початку повномасштабного вторгнення росії. У черговий раз вони зламали важливий кремлівський сайт — цього разу жертвою став "Мособленерго".

Про це повідомили в низці українських та російських Telegram-каналів.

Як зазначається, у п'ятницю, 16 вересня, на головній сторінці сайту Московського обленерго хакери поставили картинку з палаючим кремлем, а поряд з ним крокуючого секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова у білому костюмі.

"У зв'язку із збільшенням далекобійності української артилерії ми не бачимо сенсу продовжувати роботу. Тому викладаємо базу співробітників у відкритий доступ на каналі наших друзів Hdr0 і йдемо додому дивитися як горить кримський міст", – написали хакери.

Пізніше сайт взагалі перестав працювати.

Звернення хакерів на зламаному сайті

Зламаний сайт Мособленерго

Також хакери зламали інформаційний сервер "Крим для росіян". Саме там загарбники розміщували інформацію про відпочинок на тимчасово окупованому півострові. Зараз на сайті розміщений український прапор та звіт Генерального штабу Збройних сил України про втрати окупантів на війні.

Зламаний сайт "Крим для росіян"

Як повідомляв "Телеграф" раніше, хакери зламали системи відеоспостереження кремля та виклали відео в Інтернет-мережу.