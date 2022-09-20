"Месть неизбежна": хакеры получили данные о наемниках ЧВК "Вагнер"

Данные о российских наемниках попали в руки украинских хакеров

Хакеры взломали сайт группы "Вагнер" и получили доступ ко всем данным наемников, которые воюют против Украины в составе оккупационной армии.

Об этом говорится в телеграм-канале IT Army Of Ukraine, международного сообщества специалистов со всего мира, которые объединились после начала российского вторжения в Украину.

"Все персональные данные наемников у нас! Каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна", — говорится в сообщении.

Это же сообщение позже разместил в своем телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

Как сообщалось ранее, накануне хакеры атаковали российский пропагандистский Telegram-канал под названием Reverse side of the medal, связываемый с ЧВК "Вагнера". После взлома они включили там эмодзи с флагами Украины и эмблемами "Азова" и "Кракена".

А в пятницу, 16 сентября, на главной странице сайта Московского облэнерго хакеры поставили картинку с горящим кремлем, а рядом с ним фото шагающего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в белом костюме.